Inferno Astral de Leão: confira algumas dicas para superar a maré de azar

Sabe aquele período em que parece que tudo está dando errado na vida? Para os amantes e especialistas em Astrologia, essa fase é chamada de Inferno Astral. O ciclo inicia 30 dias antes do dia do aniversário e, especificamente para os nativos de Leão, a astróloga Ana Andrade preparou algumas dicas para os leoninos passarem por essa fase da melhor forma possível e aprenderem ao longo desse período.

“A cada aniversário, que na astrologia ocorre quando o Sol retorna ao mesmo grau em que estava no nascimento, iniciamos um novo ciclo de aprendizados e realizações. Cada ciclo traz uma missão, e é ao cumpri-la que amadurecemos e avançamos”, explica Ana.

Veja 3 dicas para passar pela fase do inferno astral:

Mantenha a calma

Entre todas, a dica mais importante para passar pela fase do inferno astral é manter a calma e a tranquilidade, porque assim você consegue visualizar os problemas e resolver as pendências que faltam. “À medida que o novo ciclo se aproxima, sentimos uma pressão interna para resolver pendências”, destaca a astróloga.

Busque aprender com as situações

A fase do Inferno Astral é um período propício também para aprender com as dificuldades que surgirem pelo caminho, por isso, é importante que se preste bastante atenção no que se pode ser aproveitado da condição. “A dica é buscar os aprendizados das situações que surgirem”, recomenda a astróloga Ana.

Faça o cálculo da Revolução Solar

Procurar algum(a) astrólogo(a) para fazer o cálculo da Revolução Solar também é essencial ao longo do período do Inferno Astral. “É possível fazer isso através da Revolução Solar, que mostra os temas e oportunidades de cada ano. Esse estudo pode ajudar a guiar a sua jornada de cada ciclo”, ressalta Ana Andrade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)