O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 19/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (19/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

image Quais os 4 signos com chances de começar um namoro em agosto? Descubra
Com Vênus transitando por signos que favorecem o romance e o início de novos relacionamentos, alguns signos do zodíaco estão com grandes chances de engatar um namoro sério ainda este mês


image Signo de Leão: confira 5 fatos sobre a vida dos leoninos
Os nativos de Leão possuem características próprias relacionadas à família, às amizades, aos relacionamentos, ao trabalho e ao dinheiro

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Está tudo se encaixando nos lugares certos, e mesmo que ainda tenha muita coisa errada acontecendo, ainda assim está tudo certo, porque sua alma reconhece que há perspectivas amplas se desenhando para o futuro.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os bons sentimentos são melhores ainda quando podem ser compartilhados com pessoas de confiança, que continuam sendo raras, porém disponíveis e ao alcance da mão. É com elas que você precisa reforçar laços.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Já que você possui o dom da palavra, que esse sirva, nesta parte do caminho, para congregar as pessoas que, temporariamente, servirão para que as ideias se transformem em obras concretas. Nada além disso importa.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seus verdadeiros planos ninguém há de conhecer, porque é melhor evitar que as pessoas fiquem dando palpites que só vão desconcertar sua alma e impedir que o movimento seja fluído. Continue em frente com sua estratégia.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Para essas ótimas ideias se transformarem em obras concretas, quem vai ter de tomar todas as iniciativas é você, não tenha dúvida alguma a esse respeito. Se você se sente firme ou não, é irrelevante. É só seguir em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que, eventualmente, nada do que você desenha mentalmente para o futuro venha a se realizar, mesmo assim sua alma não sairá frustrada da situação, porque tudo converge para um objetivo muito auspicioso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Tudo continua, só isso importa, porque se eventualmente alguns relacionamentos terminam e isso cria constrangimentos, tal situação há de ser tomada como temporária, porque logo sua alma renasce e dá continuidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A questão essencial é você levar a cabo seus planos, de forma independente de que as pessoas entendam o objetivo em andamento, porque se você esperar por isso, vai ficar esperando mesmo. Só importa a realização.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Novamente sua alma se encontra no centro de um montão de questões que brindam com entusiasmo e sonhos de liberação. Isso é muito bom e precisa ser aproveitado ao máximo, para que dessa vez resulte em algo positivo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mantenha a serenidade, justamente porque sua alma se encontra diante de um cenário de elevada complexidade, e ninguém, a não ser você, tem os instrumentos necessários para desamarrar os nós que se apresentam.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Às vezes parece que as outras pessoas fazem mais que você, porque se movimentam mais ou são melhores de autopromoção. Porém, isso não há de fazer com que você desvalorize a importância do papel que você desempenha.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nada há de ser medido com a lógica de outros tempos, porque os tempos atuais não têm referência em nada do que você tiver vivido algum dia. É tudo diferente, e por isso mais vale você também ser diferente. É por aí.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

