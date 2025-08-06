Capa Jornal Amazônia
Quais os 4 signos com chances de começar um namoro em agosto? Descubra

Com Vênus transitando por signos que favorecem o romance e o início de novos relacionamentos, alguns signos do zodíaco estão com grandes chances de engatar um namoro sério ainda este mês

Gabrielle Borges
fonte

Descubra quais os signos que podem começar um relacionamento em agosto (Freepik)

Com a influência do Sol em Leão, agosto é um mês marcado pela energia de renovação no amor, com Vênus transitando em signos que favorecem o afeto e a valorização dos sentimentos verdadeiros. Isso signigfica que, para alguns signos do zodíaco, o clima está propício para começar um relacionamento que pode crescer e se tornar algo especial.

Pensando nisso, OLiberal.com lista os signos que podem começar um namoro em agosto. Se você está solteiro(a) e procurando um amor, confira abaixo quais são os signos que têm mais chances de começar um namoro em agosto, segundo a astrologia.

Signos que podem começar um namoro em Agosto

1. Leão ♌ (23/07 a 22/08)

Agosto é o mês do sol em Leão, e isso coloca os leoninos em evidência. Com carisma em alta e confiança transbordando, Leão tem tudo para atrair alguém especial. A energia leonina está mais aberta para conexões profundas, e um romance iniciado agora tem chances reais de virar um namoro duradouro.

2. Libra ♎(23/09 a 22/10)

Vênus, planeta do amor, está favorecendo os librianos neste mês. Conhecido por buscar equilíbrio e harmonia nos relacionamentos, Libra pode finalmente encontrar alguém com quem se conectar de forma verdadeira. O desejo por um relacionamento sério está mais forte do que nunca.

'

3. Peixes ♓ (19/02 a 20/03)

Peixes estará mais intuitivo e sonhador em agosto, o que pode facilitar conexões emocionais intensas. Os piscianos que estavam em dúvidas sobre alguém podem finalmente dar o passo decisivo e iniciar um namoro. A energia do mês favorece encontros que tocam a alma.

4. Escorpião ♏(23/10 a 21/11)

O magnetismo natural de Escorpião estará em alta em agosto, o que pode atrair pessoas muito interessantes. Além disso, o signo estará mais aberto a demonstrar sentimentos e deixar o passado para trás. Essa combinação aumenta muito as chances de começar um namoro verdadeiro.

E os outros signos?

Isso não significa que os demais signos estão fora do jogo! No entanto, os cinco listados acima têm aspectos astrológicos mais favoráveis para o início de relacionamentos sérios em agosto.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

