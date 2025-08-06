Quais os 4 signos com chances de começar um namoro em agosto? Descubra

Com a influência do Sol em Leão, agosto é um mês marcado pela energia de renovação no amor, com Vênus transitando em signos que favorecem o afeto e a valorização dos sentimentos verdadeiros. Isso signigfica que, para alguns signos do zodíaco, o clima está propício para começar um relacionamento que pode crescer e se tornar algo especial.

Pensando nisso, OLiberal.com lista os signos que podem começar um namoro em agosto. Se você está solteiro(a) e procurando um amor, confira abaixo quais são os signos que têm mais chances de começar um namoro em agosto, segundo a astrologia.

Signos que podem começar um namoro em Agosto

1. Leão ♌ (23/07 a 22/08)

Agosto é o mês do sol em Leão, e isso coloca os leoninos em evidência. Com carisma em alta e confiança transbordando, Leão tem tudo para atrair alguém especial. A energia leonina está mais aberta para conexões profundas, e um romance iniciado agora tem chances reais de virar um namoro duradouro.

2. Libra ♎(23/09 a 22/10)

Vênus, planeta do amor, está favorecendo os librianos neste mês. Conhecido por buscar equilíbrio e harmonia nos relacionamentos, Libra pode finalmente encontrar alguém com quem se conectar de forma verdadeira. O desejo por um relacionamento sério está mais forte do que nunca.

VEJA MAIS



3. Peixes ♓ (19/02 a 20/03)

Peixes estará mais intuitivo e sonhador em agosto, o que pode facilitar conexões emocionais intensas. Os piscianos que estavam em dúvidas sobre alguém podem finalmente dar o passo decisivo e iniciar um namoro. A energia do mês favorece encontros que tocam a alma.

4. Escorpião ♏(23/10 a 21/11)

O magnetismo natural de Escorpião estará em alta em agosto, o que pode atrair pessoas muito interessantes. Além disso, o signo estará mais aberto a demonstrar sentimentos e deixar o passado para trás. Essa combinação aumenta muito as chances de começar um namoro verdadeiro.

E os outros signos?

Isso não significa que os demais signos estão fora do jogo! No entanto, os cinco listados acima têm aspectos astrológicos mais favoráveis para o início de relacionamentos sérios em agosto.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.