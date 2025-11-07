Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Você conhece a Banana azul? Qual será o sabor? Conheça a fruta de cor exótica!

Não é Inteligência Artificial! A banana azul existe mesmo. Saiba mais!

Riulen Ropan
fonte

A banana azul é uma banana originária do Sudeste Asiático. (Foto: Mike Wang / International Banana Society)

Você já imaginou uma banana azul, com sabor que lembra baunilha e uma textura cremosa como a de um sorvete? Essa maravilha da natureza não é ficção, mas sim a exótica Banana Blue Java, um tesouro tropical que está conquistando o mundo.

Conhecida popularmente como "banana azul", a variedade Blue Java se destaca de todas as bananas que você conhece, oferecendo uma experiência gastronômica única.

O que é a banana Blue Java (Banana Azul)?

A Blue Java é uma banana originária do Sudeste Asiático com o nome científico Musa acuminata x balbisiana. É um híbrido natural resultante do cruzamento das espécies Musa balbisiana e Musa acuminata.

VEJA MAIS

image Deu água na boca? Ana Maria Braga cai na gargalhada com formato de picolé de banana
O momento foi exibido no "Mais Você" desta quarta-feira (8)

image Pendurar banana dura mais? Entenda o mito e saiba se a técnica realmente funciona
Técnica simples promete retardar o amadurecimento da fruta e evitar o desperdício

image Verde ou Amarela? Saiba qual a opção de banana escolher!
As bananas possuem propriedades nutritivas diferentes que variam de acordo com o seu estágio de maturação

O que a torna tão especial é a combinação de características raras:

  • Cor exótica: Quando imatura, sua casca exibe uma tonalidade azul-prateada marcante, devido a uma camada cerosa natural.
  • Sabor inconfundível: A polpa branca e cremosa possui um sabor que mistura doçura suave com um leve toque de baunilha, dando origem ao seu famoso apelido.
  • Textura de sorvete: Sua consistência é densa, carnuda e notavelmente cremosa, o que a faz ser comparada diretamente a um sorvete.

A casca da banana azul, ainda verde, é revestida por uma camada cerosa natural que reflete a luz, criando o efeito visual de um tom azul-prata. Conforme a fruta amadurece, essa cera se desfaz, e a banana adquire a cor amarela comum.

Onde a banana azul é cultivada?

Esta variedade exótica prospera em regiões tropicais, como Havaí (onde é muito popular), Ilhas Fiji, Filipinas, Sudeste Asiático e alguns países da América Central e América Latina.

A bananeira Blue Java é conhecida por ser resistente ao frio em comparação com outras variedades, mas prefere climas quentes. Ela atinge um porte impressionante, podendo chegar a 4,5 a 6 metros de altura.

Qual o sabor e como consumir a banana azul?

A banana azul é uma excelente escolha para quem procura uma alternativa natural para sobremesas, pois sua polpa cremosa e sabor adocicado, com leves toques de baunilha, a tornam bastante versátil. Quando totalmente madura, sua polpa é tão suave que pode ser consumida diretamente com uma colher. Além disso, é perfeita para receitas saudáveis, como vitaminas ou até mesmo "sorvetes" caseiros mais leves, graças à sua textura naturalmente cremosa.

Benefícios nutricionais da Blue Java

Além de deliciosa, a banana Blue Java é uma escolha nutritiva. Seu perfil é semelhante ao das bananas tradicionais, sendo uma ótima fonte de:

  • Potássio: Essencial para a saúde cardiovascular e função muscular.
  • Fibras: Auxiliam na digestão e promovem a saciedade.
  • Vitaminas: Rica em Vitamina B6 (importante para o metabolismo) e Vitamina C (antioxidante).
  • Manganês: Mineral que contribui para a saúde dos ossos.

Com cerca de 105 calorias a cada 100 gramas, a banana azul é uma alternativa saudável e saborosa para satisfazer a vontade de comer doces.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Banana azul

Blue Java

CURIOSIDADES

frutas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda