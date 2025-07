Pendurar banana dura mais? Entenda o mito e saiba se a técnica realmente funciona

Você já percebeu que as bananas parecem amadurecer rápido demais depois que chegam em casa? Uma dica simples, que voltou a viralizar nas redes sociais recentemente, promete ajudar na conservação da fruta: pendurá-la. Mas será que essa técnica realmente funciona?

🍌 A banana é a fruta mais consumida no Brasil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cada brasileiro consome, em média, sete quilos da fruta por ano. Rica em nutrientes como potássio, magnésio, cálcio, fibras e vitaminas do complexo B, a banana é prática, saudável e saborosa. Mas sua rápida maturação ainda é um desafio para quem deseja aproveitar a fruta por mais tempo.

Segundo especialistas, pendurar bananas pode, sim, ajudar a retardar o amadurecimento. Isso porque, ao serem mantidas suspensas, as frutas evitam o contato direto com superfícies e com outras bananas, o que reduz o risco de machucados na casca – um fator que acelera o processo de deterioração.

Além disso, as bananas produzem um gás natural chamado etileno, que é responsável por estimular o amadurecimento. Quando estão apoiadas umas nas outras ou sobre superfícies, a liberação e o acúmulo desse gás tendem a ser maiores. Já quando estão penduradas, há uma ventilação melhor, o que ajuda a dispersar o etileno e retarda a maturação.

Contudo, é importante destacar que ainda não há estudos científicos conclusivos que comprovem a eficácia da técnica. Mesmo assim, pendurar bananas é considerado um bom hábito por ajudar a evitar batidas e esmagamentos, que comprometem a qualidade da fruta.

Outras dicas para conservar bananas por mais tempo

Evite temperaturas abaixo de 12 °C – o frio excessivo pode causar escurecimento da casca;

Não exponha as frutas ao sol ou calor intenso – o calor acelera o amadurecimento;

Armazene em local arejado – ventilação ajuda a dispersar o etileno;

Evite locais totalmente fechados – a umidade e o calor favorecem o surgimento de fungos;

Não sobreponha objetos ou outras frutas sobre as bananas – o peso pode causar machucados e apodrecimento precoce.

