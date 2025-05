Verde ou Amarela? Saiba qual a opção de banana escolher!

Com um sabor levemente adocicado e popularmente acessível, a banana se destaca pelas diversas propriedades naturais, como sua riqueza em fibras, potássio e carboidratos, que auxiliam no fornecimento de energia para o corpo. No entanto, as bananas possuem um valor nutricional diferente, que varia conforme o estágio de amadurecimento, que vai desde o verde até o amarelo com manchas marrons.

Benefícios das bananas verdes

Em entrevista ao jornal New York Post, a nutricionista Stephanie Schiff explicou que as bananas verdes são ricas em amido resistente e, por isso, essa fibra é digerida mais lentamente e possui um impacto menor nos níveis de açúcar no sangue, se for comparada às bananas amarelas.

Além disso, esse amido gera ácidos graxos de cadeia curta que ajudam a equilibrar o microbioma intestinal e a reduzir inflamações presentes no corpo, porque o amido resistente consegue chegar até o intestino grosso, que é onde ocorre esse processo. As bananas verdes também podem auxiliar no controle da fome.

Benefícios das bananas amarelas

Primeiramente, as bananas ficam amarelas, porque em um determinado momento, a clorofila verde se degrada e abre espaço para os pigmentos amarelos na fruta. De acordo com o cirurgião britânico Karan Rajan, a banana no estágio 2 (amarela) é uma “rainha equilibrada” devido à quantidade moderada de fibras e baixo nível de açúcar.

Confira alguns benefícios gerais da banana:

É uma excelente fonte de potássio, um mineral essencial para a saúde do coração e a regulação da pressão arterial

um mineral essencial para a saúde do coração e a regulação da pressão arterial As fibras da banana saúde digestiva e regula os níveis de açúcar no sangue

e Possui vitamina B6 , importante para o desenvolvimento do cérebro e formação de glóbulos vermelhos

, importante para o desenvolvimento do cérebro e formação de glóbulos vermelhos Fornece antioxidantes, como dopamina e catequinas, responsáveis por proteger o corpo contra danos dos radicais livres

como dopamina e catequinas, responsáveis por proteger o corpo contra danos dos radicais livres Promove uma fonte rápida e sustentada de energia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)