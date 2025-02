Romeu Zema publica vídeo comendo banana com casca e recomenda ideia para economizar

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), surpreendeu seus seguidores ao publicar na rede social Instagram um vídeo em que come banana com casca. De acordo com o chefe do Poder Executivo mineiro, a experiência não foi boa, mas contou com aval de uma nutricionista.

A gravação, segundo o governador, serviu para criticar a alta do preço dos alimentos no Brasil. "Não fica tão bom como (comer) a banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam", afirmou ao criticar indiretamente o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Zema ainda incentivou a população a fazer o mesmo. "Fica a sugestão que pode ajudar", disse.

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), rebateu o vídeo de Zema.

"Tenho respeito por você (Zema). Mas suas redes sociais estão cada vez mais teletubbies. Comer banana com casca para tratar de inflação, politizando até o café da manhã, está muito falso", afirmou, em gravação divulgada nas redes sociais.