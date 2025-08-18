VÍDEO: Pastor da Assembleia de Deus chama mulheres que treinam muay thai de 'endemoniadas'

Em um vídeo que vem circulando na web desde o último domingo (18), o pastor Jecer Góes, líder religioso da Assembleia de Deus Ministério Canaã, em Fortaleza (CE), criticou duramente as mulheres, especialmente as da igreja e que são esposas de pastores, que praticam artes marciais como o Muay Thai (arte marcial e esporte de combate que serve tanto para defesa pessoal como para condicionamento físico e desenvolvimento pessoal).

No registro, o pastor se mostra a favor de práticas como musculação e não é contra as mulheres cuidarem do corpo com atividades aeróbicas, mas é contrário a lutas. “Esse negócio de Muay Thai é encher de tabefe, de murro. Acho que é pra dar no marido”, afirmou em um trecho.

Assista o vídeo:

As declarações repercutiram bastante nas redes sociais, com críticas ao tom machista e em defesa do direito das mulheres de praticar artes marciais, que além de ser algo benéfico à saúde, também é uma forma de defesa pessoal feminina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)