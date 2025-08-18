Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Pastor da Assembleia de Deus chama mulheres que treinam muay thai de 'endemoniadas'

A prática da arte mracial, que é uma forma de defesa pessoal feminina, foi duramente criticada durante culto e gerou polêmicas

Gabrielle Borges
fonte

Jecer Góes, líder religioso da Assembleia de Deus Ministério Canaã, em Fortaleza (CE), criticou mulheres que fazem lutas e artes marciais. (Reprodução/Instagram)

Em um vídeo que vem circulando na web desde o último domingo (18), o pastor  Jecer Góes, líder religioso da Assembleia de Deus Ministério Canaã, em Fortaleza (CE), criticou duramente as mulheres, especialmente as da igreja e que são esposas de pastores, que praticam artes marciais como o Muay Thai  (arte marcial e esporte de combate que serve tanto para defesa pessoal como para condicionamento físico e desenvolvimento pessoal).

VEJA MAIS

image Jovem morre ao levar golpe enquanto treinava Muay Thai em academia
O rapaz chegou a ser levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, mas já chegou à unidade em óbito


image 'Mendigos têm dever bíblico de passar fome', diz pastor em redes sociais
Declaração gerou revolta e Marcos Granconato se disse assustado com a repercussão: ‘estou sendo linchado’


image Pastor é preso após supostamente aplicar golpes em integrantes de igreja de Belém
A Polícia acredita que ao menos três pessoas foram vítimas do religioso que costumava dar golpes em pessoas integrantes da igreja


 

No registro, o pastor se mostra a favor de práticas como musculação e não é contra as mulheres cuidarem do corpo com atividades aeróbicas, mas é contrário a lutas. “Esse negócio de Muay Thai é encher de tabefe, de murro. Acho que é pra dar no marido”, afirmou em um trecho.

Assista o vídeo:

As declarações repercutiram bastante  nas redes sociais, com críticas ao tom machista e em defesa do direito das mulheres de praticar artes marciais, que além de ser algo benéfico à saúde, também é uma forma de defesa pessoal feminina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Variedades

viralizou

pastor assembleia de deus
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda