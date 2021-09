Jovem morre ao levar golpe enquanto treinava Muay Thai em academia

Um rapaz de 18 anos morreu na noite da última terça-feira (14) após ser atingido por um golpe de Muay Thai. A vítima, identificada como Jonathan Bentes, estava em uma academia localizada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus (AM), quando tudo aconteceu. As informações foram apuradas pelo portal "A Crítica"

O jovem recebeu um golpe no tórax e, logo em seguida, começou a passar mal. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no centro-sul da capital, onde foi submetido a várias tentativas de reanimação, mas já estava em óbito.

O Instituto Médico Legal atestou a causa da morte como agressão física, com anemia aguda traumática, lesões hepáticas e de veia porta, trauma abdominal fechado e ação contundente.

Durante o registro da ocorrência, o pai de Jonathan relatou que o filho não costumava frequentar a academia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que vai levantar as circunstâncias da morte do jovem.

A academia não abriu nesta quarta-feira (15), mas emitiu uma nota lamentando a morte do aluno e prestando solidariedade à família. A mensagem define Jonathan como “um aluno muito especial que começou a fazer parte do nosso projeto social. Um ser humano incrível e cheio de qualidades, um menino de luz.”