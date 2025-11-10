VÍDEO: Paraense que mora no Rio de Janeiro viraliza ao reagir as mudanças de Belém para a COP 30

O vídeo de Marcelo Campos, belenense especialista em marketing digital que trabalha no Rio, reagindo às mudanças na capital paraense para a COP 30, caiu nas redes e viralizou entre os seus seguidores e moradores de Belém.

"Gente, olha isso mudou!" Foi com esse comentário de espanto que o Marcelo resolveu registrar a sua reação ao voltar para Belém. No vídeo postado no Instagram, ele aparece impressionado com as mudanças na cidade por conta das obras e preparativos para a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada na capital paraense.

No vídeo, ele aponta as novas obras, vias reformadas, pontos turísticos revitalizados e até mesmo a Nossa Senhora de Nazaré gigante na Doca. Marcelo ainda mostra o aeroporto de Belém reformado e brinca com o "bafo quente" do calor da cidade. Entre risadas e comentários espontâneos, os internautas, claro, se identificaram. O vídeo logo viralizou, somando milhares de visualizações e comentários nostálgicos de outros paraenses: "A casinha toda empiriquitada pra receber os gringos", comentou uma.

Confira a reação de Marcelo

Nas redes sociais, o vídeo de Marcelo virou um ponto de encontro entre nostalgia e novidade entre paraenses que vivem fora e na cidade: "Eu tô assim mesmo andando por Belém", "Eu chegando em Belém", "Me senti uma convidada pra participar das reuniões da COP 30", foram alguns dos diversos comentários no vídeo de Marcelo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)