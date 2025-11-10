Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Paraense que mora no Rio de Janeiro viraliza ao reagir as mudanças de Belém para a COP 30

Nas redes sociais, o vídeo de Marcelo virou um ponto de encontro entre nostalgia e novidade entre paraenses que vivem fora e na cidade

Gabrielle Borges
fonte

Mudanças na capital paraense causaram surpresa em belenense que mora fora da cidade ()

O vídeo de Marcelo Campos, belenense especialista em marketing digital que trabalha no Rio, reagindo às mudanças na capital paraense para a COP 30, caiu nas redes e viralizou entre os seus seguidores e moradores de Belém. 

"Gente, olha isso mudou!" Foi com esse comentário de espanto que o Marcelo resolveu registrar a sua reação ao voltar para Belém. No vídeo postado no Instagram, ele aparece impressionado com as mudanças na cidade por conta das obras e preparativos para a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada na capital paraense.

VEJA MAIS

image Carioca compartilha o que achou de Belém no Círio de Nazaré: 'Energia surreal'
Ele acompanhou a Transladação e o Círio, além de visitar alguns pontos turísticos na cidade



image VÍDEO: Baiano se encanta por Belém: 'se tiver açaí e uma sunga eu fico' e viraliza
Em uma passagem por Belém, ator baiano mostrou sua paixão pela capital paraense



image Turista comenta sobre o que viveu em Belém em menos 24 horas: 'Um caos'
Ela gravou um vídeo enquanto caminhava pelo Bairro Nazaré, na capital paraense, e falou sobre sua experiência


 

No vídeo, ele aponta as novas obras, vias reformadas, pontos turísticos revitalizados e até mesmo a Nossa Senhora de Nazaré gigante na Doca. Marcelo ainda mostra o aeroporto de Belém reformado e brinca com o "bafo quente" do calor da cidade. Entre risadas e comentários espontâneos, os internautas, claro, se identificaram. O vídeo logo viralizou, somando milhares de visualizações e comentários nostálgicos de outros paraenses: "A casinha toda empiriquitada pra receber os gringos", comentou uma. 

Confira a reação de Marcelo

Nas redes sociais, o vídeo de Marcelo virou um ponto de encontro entre nostalgia e novidade entre paraenses que vivem fora e na cidade: "Eu tô assim mesmo andando por Belém", "Eu chegando em Belém", "Me senti uma convidada pra participar das reuniões da COP 30", foram alguns dos diversos comentários no vídeo de Marcelo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

COP30

viralizou nas redes sociais
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda