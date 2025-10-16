Carioca compartilha o que achou de Belém no Círio de Nazaré: 'Energia surreal'

Um vídeo publicado por uma paraense tem ganhado as redes sociais. Maiana Santos compartilhou as impressões do seu primo carioca, que esteve em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré. Com bom-humor, ele fala sobre o que achou da Cidade das Mangueiras, das pessoas, das comidas e, claro, do "Natal dos Paraenses".

Ricardo Gomes, influenciador e comediante carioca, aparece no vídeo contando sobre alguns pontos que chamaram sua atenção durante o pouco tempo que esteve na "terrinha". Dentre momentos de brincadeira e algumas verdades, ele afirma que não queria ir embora: "Por mim, eu nem ia embora. Ficava mais uma semana".

Ele chegou a comparar Belém aos Estados Unidos por um motivo inusitado: "Não tem um quebra-mola na rua". "Genial, porque lá no Rio é um inferno. Cada esquina um quebra- mola", comparou com a cidade fluminense.

Já em relação às motos, ele precisou até fazer uma careta para expressar o seu sentimento: "Eu quero dormir, caral***". Apesar disso, ele deixou claro que não tem nada contra motoboy: "Tamo junto, motoboy".

Ainda em tom descontraído, ele falou sobre a hospitalidade do povo paraense, que sempre recebe as visitas com muita comida. Por conta disso, ele chegou a provar maniçoba, tacacá, vatapá e outras comidas típicas: "Provei tudo, parceiro".

Em relação ao Círio, ele afirmou: "Vou ter história pra contar pelo resto da minha vida". "Pras pessoas de fora, não deve ter um entendimento. Mais de 3 milhões de pessoas tentam pegar na corda pra demonstrar sua fé", brincou. Ele observou que pessoas de outras religiões também estavam presentes nas procissões: "É uma energia surreal. Amei, porque todo mundo compactua da mesma energia. Macumbeiro, ateu, evangélico, adventista, católicos. Todo mundo junto lá na corda". Ele aproveitou para fazer uma crítica aos cariocas: "Eu falo que sou macumbeiro, vai o vagabundo, faz o sinal da cruz e tudo".

Ele revelou que fez promessa para Nossa Senhora de Nazaré e pretende voltar. No final do vídeo até acha que vai ser assaltado, mas era só um mototáxi se aproximando.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)