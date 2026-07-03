Vídeo: paciente 'espertinho' furta celular de enfermeira após ser atendido em unidade de saúde

Um paciente furtou o celular da própria técnica de enfermagem após ser atendido em um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, em Manaus. O episódio ocorreu na manhã desta segunda-feira (28) e deixou a equipe médica indignada com a situação, já que o homem havia acabado de receber os cuidados necessários da mesma mulher, vítima do crime.

Nas imagens obtidas pela câmera de segurança do local, o suspeito Jefferson Junio Silva de Souza, de 35 anos, aproveitou o horário da mudança do plantão para realizar o furto do celular. Segundo informações do Boletim de Ocorrência registrado no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu por volta das 06h10 da manhã e o item levado foi um Motorola Moto G 06 do balcão da recepção da emergência.

Enquanto Jefferson andava para cometer o ato ilegal, ele estava vestindo roupas escuras, máscara e um boné branco. Assim que se debruça sobre o balcão, o criminoso pega rapidamente o celular da técnica de enfermagem e o esconde no bolso da bermuda. Desse modo, a vítima formalizou a denúncia e agora o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM).

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O criminoso havia passado a noite no Pronto Socorro

De acordo com as investigações, o criminoso havia passado a noite no local enquanto dormia sentado em uma cadeira da recepção após ter sido medicado pela técnica de enfermagem de 43 anos. Minutos depois que o suspeito coloca o aparelho no bolso, passa pela recepção outra funcionária, mas ela não percebe nada estranho no paciente. Por isso, ele resolve pegar a bolsa preta e sair caminhando normalmente.

Pelo áudio do vídeo, é possível perceber a indignação dos funcionários ao assistirem às imagens de segurança. “Ih levou, ih levou logo… Quase que a Luzinete pega!”, disse uma pessoa ao se referir a uma moça da equipe. “Não, menina, esse Jefferson é aquele que tava lá atrás, tu lembra da medicação? (…) Ele passou a noite lá na cadeira, dormindo sentado. Ele tomou Diazepam.”, revelou outra enfermeira do Pronto Socorro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)