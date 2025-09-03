Capa Jornal Amazônia
Menino viraliza ao ficar indignado por viajar em classe econômica: 'vamos com o povo'; vídeo

No vídeo, que já acumula milhares de visualizações e curtidas, o garoto é filmado pela mãe dentro do avião quando é informado que não haverá assento na classe executiva

Gabrielle Borges
fonte

A fala, dita com um misto de raiva e tristeza, foi interpretada por muitos como uma crítica involuntária e cômica às condições mais simples da classe econômica (Reprodução)

Um vídeo hilário e, ao mesmo tempo, surpreendente, viralizou no TikTok. Nele, um menino, que aparentemente está acostumado a viajar de classe executiva, reage com tristeza e indignação ao descobrir que, desta vez, fará o trajeto de classe econômica. A reação espontânea e a frase marcante “vamos lá com o povo” viralizaram e geraram debates sobre privilégios, expectativa x realidade e o contraste entre diferentes realidades de viagem.

No vídeo, que já acumula milhares de visualizações e curtidas, o garoto é filmado pela mãe dentro do avião quando é  informado que não haverá assento na classe executiva desta vez. Visivelmente abalado, ele faz uma cara de frustração e solta a frase que ganhou as redes sociais: “Vamos lá com o povo…”.

Veja o vídeo:

A fala, dita com um misto de raiva e tristeza, foi interpretada por muitos como uma crítica involuntária  e cômica  às condições mais simples da classe econômica. O contraste entre a expectativa de conforto e a realidade de uma viagem mais modesta virou motivo de memes e comentários divertidos.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram. Frases como “ele descobrindo a realidade em 3, 2, 1…”, “meu sonho é reclamar disso”, e até reflexões mais sérias sobre desigualdade e educação dominaram a seção de comentários. Alguns usuários acharam graça da sinceridade do menino, enquanto outros questionaram o tipo de criação que leva uma criança a ver a classe econômica como algo “inferior”.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

