Vídeo: jiboia é encontrada dentro de ar-condicionado em órgão público

Uma jiboia foi encontrada dentro de um aparelho de ar-condicionado, nesta quinta-feira (2), na Secretaria da Juventude e Esporte de Itaitinga, que fica situada na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). No local, alguns funcionários do órgão perceberam a movimentação do réptil no eletrodoméstico e decidiram acionar imediatamente a Defesa Civil, a fim de que os agentes pudessem realizar o resgate de forma adequada.

Para não causar danos ao animal, os agentes de Itaitinga desmontaram parte do equipamento para resgatar o animal com segurança e a retirada da cobra foi feita com uma ferramenta específica no mesmo dia em que os trabalhadores informaram ao órgão público dos possíveis perigos.

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A jiboia foi devolvida ao seu habitat natural

Apesar do susto, a serpente não demorou muito para ser devolvida ao seu habitat natural, que fica bem longe da área residencial da cidade cearense. Segundo informações da imprensa local, o animal não sofreu nenhum tipo de maus-tratos durante o período de resgate.

Desse modo, assim como a cobra, os funcionários também não sofreram nenhum ferimento enquanto trabalhavam no prédio público. Isso porque a operação da Defesa Civil teve como objetivo garantir a total integridade do animal e a segurança doa funcionários no prédio público.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)