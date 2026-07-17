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VÍDEO: Influenciador paraense relata ter sido tratado 'como criminoso' em abordagem na alfândega

Armando Netto afirmou que foi fiscalizado pela Receita Federal ao retornar ao Brasil com fone de ouvido

Hannah Franco
fonte

Influenciador paraense relata abordagem na alfândega após comprar AirPods no Paraguai (Reprodução/Instagram)

O influenciador paraense Armando Netto, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, relatou nas redes sociais que foi abordado pela Receita Federal ao retornar de uma viagem ao Paraguai, onde comprou um AirPods, fone de ouvido da Apple. 

No início do relato, Armando afirma ter se sentido constrangido durante a fiscalização. "Fui pego pela Receita Federal e tratado que nem um criminoso por causa de um fone, gente."

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Segundo o influenciador, os agentes revistaram sua bagagem, abriram a embalagem do produto e realizaram uma inspeção mais detalhada durante a passagem pela alfândega.

De acordo com Armando, durante a fiscalização foi informado de que sua cota de isenção para compras no exterior já havia sido utilizada em uma viagem anterior à Argentina.

Ele contou que o AirPods havia custado US$ 580. Segundo o relato, se ainda tivesse direito à cota, o imposto seria cobrado apenas sobre os US$ 80 que ultrapassavam o limite de isenção. No entanto, como a Receita teria considerado que ele não possuía mais esse benefício, a tributação incidiu sobre o valor total do produto.

Ainda conforme o influenciador, foi aplicada uma alíquota de 50% de imposto de importação, o que resultou em uma cobrança de R$ 1.486,30. Além disso, ele afirmou ter recebido uma multa equivalente a 50% do imposto, superior a R$ 700.

Com isso, o produto, que custou cerca de R$ 2.972,60, passou a ter um custo final de R$ 5.202,05, segundo os cálculos apresentados pelo paraense.

No vídeo, o influenciador também afirmou que foi informado de que, caso não efetuasse o pagamento dos valores cobrados, o AirPods permaneceria retido na alfândega.

Ao final da publicação, Armando fez um desabafo sobre a situação. "É melhor ser desonesto", disse.

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