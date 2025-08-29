VÍDEO: Estabelecimento viraliza com combinação inusitada de açaí e intriga paraenses

Um vídeo postado nas redes sociais viralizou nos últimos dias ao mostrar um produto inusitado: açaí com doces servido dentro de um coco verde. A criação vem do estabelecimento "Açaí no Coco", localizado em Goiânia, e tem dividido opiniões, especialmente entre os paraenses, conhecidos por sua relação tradicional e cultural com o açaí. Saiba mais sobre a "invenção" a seguir:

O conceito é simples e ousado: ao invés do tradicional copo ou tigela, o açaí é servido diretamente dentro de um coco natural, com direito a acompanhamentos como leite condensado, leite em pó, paçoca, granola, chocolate e até pedaços de brownie. O visual chamou atenção nas redes sociais pela apresentação tropical e extravagante.

O vídeo, que já acumula milhões de visualizações e milhares de comentários, mostra a montagem completa da sobremesa. desde a abertura do coco até a adição dos doces por cima do açaí. A estética, somada à ideia inusitada, garantiu engajamento imediato e dividiu opiniões.

Assista

Enquanto muitos elogiam a criatividade do “Açaí no Coco”, os paraenses, defensores ferrenhos do açaí raiz, reagiram com estranhamento e, em muitos casos, indignação. "Receita sem nexo nenhum", comentou um usuário de" Conseguiram estragar até o coco", escreveu outro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)