VÍDEO: Boi invade supermercado e corre atrás de açougueiro

Clientes e funcionários de um supermercado viveram uma cena inusitada na noite da última quinta-feira (23). Um boi invadiu o supermercado, derrubou produtos e provocou correria no setor de açougue. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu em Ibiá, em Minas Gerais.

As câmeras de segurança do local e o celular de um cliente registraram toda a movimentação do animal. O vídeo mostra o momento em que o boi entra no estabelecimento e começa a correr pelos corredores, pulando sobre freezers e derrubando mercadorias.

Animal correu pelos corredores e assustou açougueiros

Em uma das gravações, é possível ver o boi escorregando no piso e, logo depois, seguindo em direção ao açougue, onde os funcionários tentam se proteger. Um deles chega a subir em cima de um freezer para escapar do animal. Outro cliente, que também filmava a cena, registrou o momento em que o boi salta sobre o equipamento e volta correndo para o corredor principal. As câmeras ainda captaram o momento em que o animal deixa o local, após escorregar novamente próximo ao caixa.

Boi correu atrás do açougueiro na rua, diz gerente

O episódio aconteceu no Supermercado Barbosão, localizado no Centro da cidade. A gerente do estabelecimento, Jamaica Santos, contou ao g1 que o fato ocorreu por volta das 19h, quando o mercado estava com poucos clientes. “Isso pegou todo mundo de surpresa. O boi entrou e foi direto para o fundo, até o açougue”, disse. Segundo ela, os funcionários conseguiram retirar o animal após alguns minutos.

“Depois que colocaram o boi para fora, ele correu atrás do açougueiro no meio da rua. Todo mundo riu muito da situação”, contou Jamaica.

Animal desapareceu após sair do mercado

De acordo com a gerente, ninguém se feriu e não houve danos materiais. Após deixar o supermercado, o animal não foi mais visto. “Não sabemos quem é o dono ou de onde veio. Uns dizem que caiu de um caminhão, outros, que fugiu de uma fazenda próxima. Continua um mistério”, completou Jamaica.