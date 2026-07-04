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Vidente diz que Haaland é 'reptiliano' e se alimenta do medo

Após prever Ets na Copa do Mundo, a influenciadora Vó Bahiana afirmou que o jogador da Noruega é um extraterrestre

Hannah Franco
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Haaland é “reptiliano” e precisa ser neutralizado com energia positiva, diz vidente (Reprodução/Instagram)

A influenciadora espiritual e vidente Anatércia Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana, afirmou que o jogador Erling Haaland seria um “reptiliano”. A declaração ocorre antes da partida entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O episódio começou após a vidente Márcia Sensitiva afirmar que Haaland seria um “ET arcturiano”. Agora, Vó Bahiana contestou a interpretação e afirmou que, após análises espirituais, chegou a outra conclusão sobre o jogador.

Segundo ela, Haaland não se enquadraria como arcturiano por características atribuídas a esse tipo de entidade. “Eles são vegetarianos. E o Haaland é carnívoro. Sabe quantos quilos de carne ele come por dia? Mais de cinco quilos. Ele come coração de boi, fígado e carne com sangue. Ou seja, ele é um reptiliano”, disse.

No folclore ufológico e em teorias da conspiração, “reptilianos” são descritos como supostos seres humanoides com características de répteis, frequentemente associados a narrativas fictícias envolvendo controle e energia.

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A espiritualista também afirmou que o jogador atuaria em uma “dimensão energética” ligada a sentimentos negativos durante partidas de futebol. “Ele se alimenta da raiva, do pânico, do medo, dessa vibração onde o Brasil sempre perde”, declarou.

Vó Bahiana ainda pediu que torcedores brasileiros mantenham pensamentos positivos durante o jogo, para, segundo ela, não “alimentar a energia” associada ao atacante norueguês.

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