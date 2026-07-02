Após prever ETs na Copa, vidente lê carta psicografada de Pelé: 'Endrick vai levantar a taça'

A espiritualista e influenciadora digital Anatércia Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana, voltou a repercutir após uma nova sequência de declarações envolvendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, ela publicou um vídeo em que afirma ter realizado a leitura de uma suposta carta psicografada atribuída ao ex-jogador Pelé.

No conteúdo divulgado por ela, a mensagem traz orientações espirituais à Seleção Brasileira e faz menção direta ao atacante Endrick, tratado como uma das promessas do time.

VEJA MAIS

Em um dos trechos, a suposta mensagem afirma que o jovem jogador teria um papel decisivo na campanha da equipe rumo ao título mundial.

“O menino Endrick é muito especial. Estou ajudando ele em cada gol, estou ao lado dele a cada partida, porque sei que ele vai levantar a taça do hexa”, diz a suposta carta.

Invasão alienígena

A vidente já havia viralizado dias antes ao afirmar ter tido uma visão de uma suposta invasão alienígena durante uma partida do Brasil contra a Escócia, em Miami.

Na ocasião, ela disse ter visto extraterrestres invadindo o estádio e abduzindo jogadores da Seleção Brasileira e torcedores presentes na arquibancada durante uma partida. A previsão, entretanto, não se concretizou.