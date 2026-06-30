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Vidente faz nova previsão polêmica na Copa e chama presidente da Fifa de 'alienígena'

Após viralizar com a previsão de uma suposta abdução alienígena durante um jogo do Brasil, Vó Bahiana voltou a fazer declarações envolvendo a Copa do Mundo

Hannah Franco
fonte

Vidente volta a citar alienígenas e faz declaração sobre presidente da Fifa durante a Copa (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital e vidente conhecida como Vó Bahiana voltou a repercutir nas redes sociais após fazer uma nova declaração envolvendo a Copa do Mundo de 2026. Em um vídeo divulgado, ela afirmou que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, seria "como se fosse um alienígena" e sugeriu que existiriam forças ocultas atuando nos bastidores da competição.

A sensitiva comentou as partidas da fase de grupos e afirmou acreditar que o Brasil estaria sendo prejudicado por fatores que vão além do desempenho dentro de campo.

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A sensitiva Vó Bahiana também contou que recebeu missão dos extraterrestres em sonho

"O presidente da Fifa é como se fosse um alienígena. Ele esteve em dois jogos na mesma hora. Mas eu estou alertando e avisando o mundo inteiro para que vocês realmente tentem enxergar o que está acontecendo", declarou.

Segundo a vidente, a partida disputada pela Seleção Brasileira carregaria uma forte carga simbólica e energética, podendo "ficar para a história". As declarações, no entanto, não foram acompanhadas de qualquer evidência.

A fala ocorre poucos dias após Vó Bahiana viralizar ao afirmar que havia sonhado com uma invasão alienígena durante a Copa do Mundo. Na ocasião, ela disse ter visto extraterrestres invadindo o estádio de Miami, nos Estados Unidos, e abduzindo jogadores da Seleção Brasileira e torcedores presentes na arquibancada durante uma partida. A previsão, entretanto, não se concretizou.

As declarações de Vó Bahiana fazem parte de previsões e interpretações de caráter místico. Não há qualquer comprovação científica ou evidência que sustente as afirmações.

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