Veja os melhores perfumes de mulheres para atrair os homens em encontros, segundo pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo site de relacionamento MeuPatrocínio com 1.200 usuárias revelou quais perfumes são mais escolhidos por mulheres para encontros românticos. A fragrância, segundo especialistas, pode influenciar percepções emocionais e até ajudar a criar conexões entre as pessoas.

A perfumista Verônica Kato, da Natura, explica que os cheiros são processados no hipotálamo, área do cérebro ligada à memória e às emoções. “Há estudos que indicam ser possível identificar aspectos da personalidade de uma pessoa com base em suas preferências olfativas”, afirma.

Perfumes preferidos por mulheres para encontros

Na pesquisa, as participantes responderam à pergunta: “Qual perfume você prefere para atrair um homem em um encontro?”. Três fragrâncias se destacaram entre as mais citadas:

Black Opium, de Yves Saint Laurent (25%)

Combinando café, flores brancas e baunilha, o perfume floral gourmand é descrito como intenso e sedutor. É associado a mulheres modernas e ousadas, e foi mencionado como o favorito da influenciadora Yasmin Brunet.

Armani Sì, de Giorgio Armani (22%)

A fragrância mistura notas de cassis, flor de maio e um fundo amadeirado. Segundo a marca, representa uma homenagem à feminilidade moderna — forte, graciosa e independente. A atriz Cate Blanchett é uma das representantes do perfume.

Love, Don’t Be Shy, de Kilian Paris (17%)

Doce e floral, esse perfume combina flor de laranjeira, madressilva, rosa e marshmallow, com base ambarada. É associado à feminilidade e sensualidade, e tem como admiradora a atriz Zoë Kravitz.

Segundo Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do site de relacionamento, o perfume tem um papel importante na impressão que se causa durante um encontro. “A escolha da fragrância diz muito sobre a personalidade e o estilo de vida. Mais do que vaidade, é uma forma sutil e eficaz de mostrar quem você é, sem dizer uma palavra”, afirma.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)