Dia dos Namorados: 10 simpatias poderosas para conquistar um amor

O Dia dos Namorados é uma data de celebrar o amor, fazer troca de presentes, reconciliar com o parceiro, ou dar um fim no namoro e ir mais além, como um noivado. Mas não é todo mundo que vai passar esta quinta-feira (12) ao lado do amor. Para isso, existem diferentes maneiras de dar um empurrãozinho e atrair um romance. Confira!

À CNN, o tarólogo Val Couto conta que antes de tudo, é importante que o amor venha do coração: “Toda simpatia só funciona quando é feita com fé, intenção e verdade no coração. Não tem cabimento você acender vela se o pensamento está apagado e virando esquecimento. A espiritualidade responde quando a alma acredita”.

Para quem está solteiro e quer um amor recíproco, Val compartilha 10 das simpatias consideradas mais fortes para quem quer “fisgar” alguém. Quem sabe você também não consegue um relacionamento verdadeiro, com amor, carinho, respeito e compromisso sério?

10 simpatias para conseguir um amor no Dia dos Namorados

Simpatia do mel com o nome

Escreva seu nome e a frase “Quero um amor doce e verdadeiro” num papel branco.

Coloque no fundo de um copo com água e mel e deixe no quarto por 3 noites.

Depois, jogue num jardim florido.

Simpatia da vela vermelha

Escreva seu nome num pires, pingue 3 gotas do seu perfume sobre ele e acenda uma vela vermelha por cima.

Peça que o fogo do amor ilumine seu caminho.

Simpatia da rosa com Santo Antônio

Amarre uma rosa vermelha a imagem de Santo Antônio com fita vermelha.

Diga: “Santo Antônio, me traz um amor fiel e verdadeiro”.

Enterre a rosa após sete dias.

Bilhetinho no travesseiro

Antes de dormir, escreva: “Hoje recebo carinho e amor verdadeiro”.

Coloque sob seu travesseiro por sete noites.

Ao acordar repita: “O amor está chegando”.

Maçã do amor

Corte uma maçã, coloque o seu nome e do seu amado (ou “meu futuro amor”) com mel dentro.

Amarre com fita vermelha.

Enterre após 3 dias no altar.

Perfume da atração

Misture seu perfume com um pouco de açúcar

Aplique atrás das orelhas por 3 dias, dizendo: “Minha presença e doce e atrativa para o verdadeiro amor”.

Lua crescente

Na primeira noite da lua crescente, escreva 7 qualidades do amor que deseja.

Leia em voz alta a acenda uma vela branca.

Diga: “Que a lua traga meu amor até mim”.

Anel no copo

Coque um anel seu no fundo de um copo com água.

Acenda uma vela ao lado e diga: “Que amor venha com compromisso e verdade”.

Deixe ao lado da cama por uma noite.

Espelho da beleza espiritual

Passe perfume no espelho e diga: “Vejo em mim o reflexo do amor. Que me veja quem for me amar”.

Acenda uma vela rosa ao lado por 3 dias.

Fita do casamento

Escreva seu nome em uma fita branca e “casamento feliz” numa vermelha.

Amarre as duas e deixe sob o colchão por 21 dias.

Diariamente diga: “O universo prepara meu grande amor”.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)