Usar leite para fritar ovo melhora a textura e o preparo; veja a receita e como fazer!

A adição de pequenas gotas de leite na frigideira durante o preparo do ovo frito tem ganhado destaque entre cozinheiros. O truque, viralizado em vídeos nas redes sociais, promete transformar o alimento, tornando as claras mais uniformes, as gemas cremosas e com textura delicada, além de reduzir a chance de o ovo queimar ou grudar, resultando em uma aparência mais clara.

A técnica atrai a atenção por sua praticidade e a promessa de um cozimento mais homogêneo. A explicação reside na química: a gordura e a água presentes no leite auxiliam na distribuição do calor, o que suaviza a coagulação das claras e protege a gema. O resultado é um cozimento mais uniforme, sem alterar o sabor natural do ovo.

VEJA MAIS

Compreenda o efeito do vapor no ovo frito

O ponto central do truque com o leite recai sobre o vapor. Quando o leite encontra a frigideira quente, ele evapora gradualmente e cria um microambiente úmido ao redor do ovo. Dessa forma, o calor se distribui de maneira mais equilibrada, o que evita que a clara resseque cedo e permite que a gema atinja o ponto de forma controlada.

Com a presença do vapor, a clara tende a adquirir uma coloração mais branca e uma textura macia, sem que suas bordas passem do ponto de cozimento. A gema, por sua vez, cozinha de maneira mais homogênea, contribuindo para uma aparência mais limpa e para a desejada cremosidade.

Benefícios da técnica ao usar leite no ovo frito

Evitar bordas queimadas e ressecadas.

Reduzir a chance de o ovo grudar na frigideira.

Cozinhar a clara por completo sem endurecer.

Facilitar o ajuste do ponto da gema.

Como aplicar o truque do leite no ovo frito sem erro

Para obter os resultados desejados, a técnica exige o uso de pouca quantidade de leite, apenas o suficiente para gerar vapor, e não para que o ovo cozinhe imerso em líquido. O controle do fogo também é um fator importante. O método é aplicável tanto em frigideiras comuns quanto antiaderentes, desde que o calor seja mantido moderado.

Os passos para a aplicação correta são:

Pré-aqueça a frigideira em fogo médio-baixo.

Pingue pequena quantidade de leite para formar vapor.

Em seguida, quebre o ovo na frigideira.

Ajuste o fogo para manter o vapor constante.

Finalize no ponto desejado da gema e sirva.

É importante ressaltar que o excesso de leite ou o uso de calor muito alto podem comprometer o efeito, atrapalhando o cozimento. Quando aplicado com parcimônia, o truque preserva o sabor original do ovo. A combinação ideal envolve, portanto, pouco líquido, fogo controlado e atenção constante ao ponto de preparo.

Para quem busca uma gema mole ou levemente cremosa sem deixar a clara crua, esta técnica surge como um recurso eficaz. Dada a simplicidade da execução e a importância do controle de calor para o resultado, experimentar o método pode ajudar a calibrar o ponto preferido.