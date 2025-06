Tosse que não passa? Confira 7 dicas caseiras para aliviar a garganta!

Com as chuvas repentinas, também aumenta a proliferação de diversas doenças contagiosas, como as gripes e os resfriados. E, na maioria dos casos, após a infecção pela doença, muitas pessoas costumam ficar com uma tosse que não passa com facilidade, então algumas medidas caseiras podem ser realizadas para aliviar os sintomas.

Veja algumas dicas para aliviar a tosse:

Beba bastante água

Estar com as cordas vocais hidratadas é o primeiro passo para se obter a melhora desse sintoma, porque isso ajuda a reduzir a tosse seca e melhora consideravelmente a expectoração quando há secreção nos pulmões.

Faça lavagem nasal com frequência

Sempre que estiver congestionado, busque fazer lavagem com soro fisiológico no nariz para ajudar a liberar as vias aéreas e expectorar as secreções.

Utilize umidificador de ar

Nessas circunstâncias, os umidificadores podem ajudar nos dias que estiverem mais secos, principalmente quando a pessoa não estiver conseguindo respirar normalmente pelo nariz por conta de entupimento.

Faça gargarejo com água e sal

Uma das dicas mais conhecidas quando o assunto é tosse, é o gargarejo com água e sal. Esses dois componentes, apesar de não possuírem comprovação científica, agem diretamente na mucosa da garganta, promovendo a limpeza e o alívio do inchaço e catarro local.

Consuma própolis

O própolis combinado com mel, por exemplo, possui propriedades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes e imunomoduladoras. Por isso, ele é muito indicado para irritação e inflamação na garganta.

Misture mel e limão

Misturar mel e limão é uma boa dica para aqueles que querem ter um efeito de melhora imediata na garganta, por conta de suas propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas.

Tomar leite quente também é uma ótima opção!

Se nenhuma das opções acima funcionar, o preparo do leite quente surge como uma ótima opção, isto porque as bebidas quentes possuem o poder de dilatar as artérias na garganta e, assim, aumentar a circulação de células de defesa local.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)