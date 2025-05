Gritou muito? Veja dicas para recuperar a garganta e não ficar rouco

Uma das melhores coisas que os brasileiros sabem fazer de melhor é torcer e dar a vida pelo seu time do coração, mas essa prática costuma exigir alguns esforços que podem acabar prejudicando a saúde e causar diversos problemas, como a própria dor na garganta e a rouquidão após a partida de futebol.

Na maioria das vezes, como essas situações são inevitáveis, é essencial que as pessoas tomem alguns cuidados com esta parte do corpo que é tão importante para a comunicação, principalmente para os que trabalham utilizando a voz, como, por exemplo: os jornalistas, palestrantes, professores, cantores e dentre outros.

Veja 8 dicas para tratar a garganta durante e após os jogos:

Tome bastante líquido, hidrate as pregas vocais com goles pequenos a cada 30 minutos; Faça bons exercícios vocais; Articule bem as palavras e fale moderadamente; Tome cuidado com o excesso de cafeína, pimenta, frituras, condimentos e refrigerantes cola que favorecem o refluxo de ácido do estômago para as cordas vocais; Busque uma alimentação mais saudável e equilibrada possível Evite gritar, principalmente se estiver com um quadro gripal Não fume, o que inclui o vape que também é cigarro e possui alto teor de Nicotina E se for beber, beba de forma moderada!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)