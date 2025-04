Sintomas de virose estão entre os mais buscados no Pará nos últimos meses, revela Google

Com a chegada do inverno amazônico, período mais chuvoso da região Norte, os casos de virose voltaram a preocupar a população paraense — e isso se refletiu também nas buscas feitas na internet. Dados fornecidos com exclusividade pelo Google à redação integrada de O Liberal revelam que as pesquisas relacionadas a doenças aumentaram mais de 30% nos últimos cinco anos no Brasil, especialmente no Pará.

Entre os temas que mais chamaram a atenção nos últimos meses estão os sintomas da virose, que afetou diversos moradores do Estado recentemente. As dores mais pesquisadas — dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo — estão diretamente relacionadas aos sintomas típicos desse tipo de infecção.

De acordo com o levantamento do Google, a gripe aparece em 4º lugar entre as doenças mais buscadas no Pará nos últimos meses, com índice de interesse de 47. O aumento das buscas coincide com o período mais úmido do ano, entre dezembro e março, quando as chuvas intensas e o clima abafado favorecem a circulação de vírus e bactérias, tornando o ambiente propício para doenças respiratórias e gastrointestinais.

Veja as 10 dores mais buscadas pelos paraenses nos últimos 12 meses

Dor de cabeça Dor de barriga Dor no peito Dor de dente Dor de garganta Dor nas costas Dor no corpo Dor no estômago Dor na lombar Dor de ouvido

Quais os sintomas mais comuns de virose?

As viroses são infecções causadas por vírus que podem afetar diferentes partes do corpo. Os sintomas variam conforme o tipo de vírus, mas os mais comuns incluem:

Febre

Fadiga

Dor de cabeça

Dor no corpo

Dor de garganta

Tosse

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Desconforto abdominal

Em crianças, é comum ainda a falta de apetite e, em casos mais graves, desidratação.

As viroses podem se manifestar de diferentes formas. Entre as mais comuns estão:

Virose respiratória (como gripe e resfriado): tosse, espirros, secreção nasal e congestão.

(como gripe e resfriado): tosse, espirros, secreção nasal e congestão. Virose gastrointestinal (como gastroenterite): náuseas, diarreia, vômito e febre.

Estima-se que cerca de dois milhões de brasileiros por ano sejam afetados por viroses, geralmente com sintomas leves, mas que exigem repouso, hidratação e, em alguns casos, acompanhamento médico.