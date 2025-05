Tomar bebidas geladas em dias quentes faz mal à garganta? Entenda!

Com o aumento do calor nesta época do ano na capital paraense, muitas pessoas buscam se refrescar tomando água gelada, sucos, refrigerantes, cervejas ou até mesmo caipirinhas. No entanto, nem todos sabem que ingerir líquidos muito gelados durante o verão pode causar um choque térmico e aumentar significativamente as chances de desenvolver inflamações ou infecções na garganta.

Diante disso, após o consumo de bebidas muito geladas em um período considerado quente, alguns sintomas podem indicar problemas na garganta, como dor, tosse, rouquidão e incômodo ao engolir. Vale ressaltar, porém, que cada organismo reage de forma diferente à ingestão de líquidos frios. Assim, um refrigerante muito gelado pode não causar efeitos negativos em uma pessoa, mas provocar desconforto em outra.

E líquidos quentes no calor?

Apesar de parecer estranho, uma excelente forma de se refrescar no calor é beber líquidos quentes. Isso porque a estratégia do organismo para regular a temperatura corporal é suar. Ao ingerir uma bebida quente, o corpo é estimulado a suar mais, o que contribui para a redução da temperatura interna.

Confira algumas dicas para proteger a garganta em dias quentes:

Sempre beba, no mínimo, 2 litros de água por dia para hidratar as mucosas da garganta Evite ingerir alimentos ou bebidas que acabaram de ser retirados da geladeira Possua uma alimentação equilibrada em sua rotina, priorizando os alimentos frescos e vegetais, a fim de fortalecer o sistema imunológico Não fume e não faça ingestão de álcool, porque essas práticas são os agentes mais irritativos para a garganta Realize a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, pois eles acumulam com frequência partículas de poeira e ácaros.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)