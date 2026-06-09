Tiago Leifert rebate acusações de machismo após comentários sobre Neymar e Marta

O narrador e apresentador Tiago Leifert usou uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (8) para responder às críticas que recebeu nas redes sociais após ser acusado de machismo. A polêmica surgiu depois que um internauta compartilhou um vídeo reunindo declarações do jornalista sobre a atacante Marta e o jogador Neymar.

Nas imagens que viralizaram, Leifert aparece comentando a expulsão de Marta durante uma partida dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, ele afirmou que a camisa 10 da Seleção Brasileira deveria ser cobrada pelo episódio, justamente por ser uma das principais referências do futebol nacional.

Em outro trecho incluído na montagem, o narrador comenta a situação de Neymar no Santos. Leifert também afirmou que o jogador enfrenta um cenário de críticas excessivas e perseguição.

Ao publicar o vídeo, um internauta questionou a diferença de tratamento dada pelo jornalista aos dois atletas. "Olha a diferença do jeito que o Tiago Leifert fala da Marta, que tem 120 gols pela Seleção e foi eleita seis vezes a melhor do mundo, comparado ao jeito que ele fala do Neymar, que tem 79 gols pela Seleção e nunca foi eleito o melhor do mundo", escreveu.

Tiago Leifert critica comparação entre os casos

Durante a live, Leifert afirmou que a comparação feita nas redes sociais descontextualizou suas falas e classificou a repercussão como uma tentativa de prejudicar sua imagem. "Ele publicou e começou a viralizar rapidamente porque o jogo é sujo. Eles precisam encontrar alguma forma de me machucar, mostrar que o machista sou eu e não eles", declarou.

O apresentador ressaltou que os dois episódios tratam de situações completamente diferentes. Segundo ele, uma análise sobre uma expulsão em campo não pode ser comparada a uma discussão sobre convocação ou desempenho de atletas.

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Futebol feminino deve receber o mesmo tratamento

Leifert também reforçou que, em sua visão, o futebol feminino deve ser analisado com os mesmos critérios aplicados ao masculino. Por isso, afirmou que continuará fazendo avaliações críticas sobre Marta ou qualquer outra jogadora quando considerar necessário.

"Imagina ter que explicar que uma expulsão em um jogo não tem nada a ver com uma convocação. Quando uma expulsão prejudica a equipe, temos que falar sobre isso. Aqui tratamos o futebol feminino como elite, da mesma forma que tratamos o futebol masculino", afirmou.

Ao comentar o futuro da Seleção Brasileira Feminina, Tiago Leifert saiu em defesa da convocação de Marta para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Segundo o narrador, a experiência e a importância da atleta justificam sua presença no torneio, independentemente da idade ou das condições físicas próximas à competição.

"Ano que vem começa toda a discussão sobre Copa do Mundo. Eu vou defender a convocação da Marta. Mesmo que ela esteja machucada e só possa jogar uma eventual final, ela tem que estar lá. Com 41 anos, a Marta precisa ser convocada de qualquer jeito", concluiu.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)