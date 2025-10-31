Site promete revelar a data da sua morte; saiba como calcular neste Halloween
Ferramenta online usa dados de estilo de vida para "prever" quando o usuário vai morrer
Nesta sexta-feira de Halloween, muitos procuram maneiras criativas de deixar o dia mais divertido e assustador. Uma das opções que vem chamando atenção na internet é um site que promete revelar a data da sua morte — tudo em tom de brincadeira, claro.
A proposta do site é reunir amigos curiosos e fãs do sobrenatural em uma experiência interativa. Com base em dados sobre o estilo de vida do usuário, o sistema usa um algoritmo para estimar a “data da morte” em três possíveis formas de falecimento. O objetivo é apenas entreter e entrar no clima das celebrações deste 31 de outubro.
Como calcular o dia da sua morte
Para participar da brincadeira, o processo é simples:
- Acesse o site deathdate.info pelo celular ou computador;
- Preencha os dados solicitados (data de nascimento, sexo, altura, peso e se usa cigarros, álcool ou drogas);
- Clique em “Calcular” para ver o resultado.
Caso tenha dúvidas durante o uso, basta clicar na aba “Ajuda”. Lá, o usuário pode escolher entre cinco perguntas frequentes e visualizar as respostas de forma rápida.
Outras curiosidades no site
Além da simulação da data da morte, o site também oferece outras ferramentas curiosas:
- Idade em Marte;
- Bola de cristal;
- Reencarnação;
- Oráculo do amor;
- Teste para detectar notícias falsas.
Mesmo sendo uma brincadeira sem nenhuma comprovação que realmente prevê alguma coisa, a ferramenta tem feito sucesso nas redes sociais, principalmente entre os que gostam de mistério e humor sombrio.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
