Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Site promete revelar a data da sua morte; saiba como calcular neste Halloween

Ferramenta online usa dados de estilo de vida para "prever" quando o usuário vai morrer

Jennifer Feitosa
fonte

A ferramenta faz sucesso entre os que gostam de mistério e humor sombrio (Freepik)

Nesta sexta-feira de Halloween, muitos procuram maneiras criativas de deixar o dia mais divertido e assustador. Uma das opções que vem chamando atenção na internet é um site que promete revelar a data da sua morte — tudo em tom de brincadeira, claro.

A proposta do site é reunir amigos curiosos e fãs do sobrenatural em uma experiência interativa. Com base em dados sobre o estilo de vida do usuário, o sistema usa um algoritmo para estimar a “data da morte” em três possíveis formas de falecimento. O objetivo é apenas entreter e entrar no clima das celebrações deste 31 de outubro.

Como calcular o dia da sua morte

Para participar da brincadeira, o processo é simples:

  • Acesse o site deathdate.info pelo celular ou computador;
  • Preencha os dados solicitados (data de nascimento, sexo, altura, peso e se usa cigarros, álcool ou drogas);
  • Clique em “Calcular” para ver o resultado.

Caso tenha dúvidas durante o uso, basta clicar na aba “Ajuda”. Lá, o usuário pode escolher entre cinco perguntas frequentes e visualizar as respostas de forma rápida.

VEJA MAIS

image Clássicos do terror icônicos para ver no Halloween
Alguns títulos são indispensáveis para qualquer um que se diga fã do gênero

image Rede de fast food dará hambúrguer de graça para quem mostrar boleto; veja como participar
Promoção especial de Halloween vai distribuir hambúrguer gratuito apenas em 31 de outubro

image Filmes de terror de 2025 pra ver no streaming e se preparar para o Halloween
Com o Halloween se aproximando, uma maratona de terror pode ser um ótimo programa para quem vai ficar em casa

Outras curiosidades no site

Além da simulação da data da morte, o site também oferece outras ferramentas curiosas:

  • Idade em Marte;
  • Bola de cristal;
  • Reencarnação;
  • Oráculo do amor;
  • Teste para detectar notícias falsas.

Mesmo sendo uma brincadeira sem nenhuma comprovação que realmente prevê alguma coisa, a ferramenta tem feito sucesso nas redes sociais, principalmente entre os que gostam de mistério e humor sombrio.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

halloween

dia da morte
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda