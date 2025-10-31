Site promete revelar a data da sua morte; saiba como calcular neste Halloween

Nesta sexta-feira de Halloween, muitos procuram maneiras criativas de deixar o dia mais divertido e assustador. Uma das opções que vem chamando atenção na internet é um site que promete revelar a data da sua morte — tudo em tom de brincadeira, claro.

A proposta do site é reunir amigos curiosos e fãs do sobrenatural em uma experiência interativa. Com base em dados sobre o estilo de vida do usuário, o sistema usa um algoritmo para estimar a “data da morte” em três possíveis formas de falecimento. O objetivo é apenas entreter e entrar no clima das celebrações deste 31 de outubro.

Como calcular o dia da sua morte

Para participar da brincadeira, o processo é simples:

Acesse o site deathdate.info pelo celular ou computador;

Preencha os dados solicitados (data de nascimento, sexo, altura, peso e se usa cigarros, álcool ou drogas);

Clique em “Calcular” para ver o resultado.

Caso tenha dúvidas durante o uso, basta clicar na aba “Ajuda”. Lá, o usuário pode escolher entre cinco perguntas frequentes e visualizar as respostas de forma rápida.

Outras curiosidades no site

Além da simulação da data da morte, o site também oferece outras ferramentas curiosas:

Idade em Marte;

Bola de cristal;

Reencarnação;

Oráculo do amor;

Teste para detectar notícias falsas.

Mesmo sendo uma brincadeira sem nenhuma comprovação que realmente prevê alguma coisa, a ferramenta tem feito sucesso nas redes sociais, principalmente entre os que gostam de mistério e humor sombrio.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)