O Liberal chevron right Variedades chevron right

Sisu 2026: Como consultar passo a passo o resultado?

A edição do Sisu 2026 tem como objetivo selecionar alunos para as vagas disponíveis no primeiro e segundo semestres letivos deste ano

Gabrielle Borges
fonte

Resultado já está disponível para acesso (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na madrugada desta quinta-feira (29), o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A relação com os nomes dos candidatos aprovados já pode ser consultada na página oficial do programa.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Sisu tem como objetivo selecionar estudantes para universidades e institutos federais em todo o país, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério principal para a classificação.

Passo a Passo: como consultar o resultado do Sisu 2026

Para conferir o resultado, os estudantes devem acessar o site do Sisu, disponível no portal acesso único do MEC, utilizando os dados de login da conta Gov.br.

A edição do Sisu 2026 tem como objetivo selecionar alunos para as vagas disponíveis no primeiro e segundo semestres letivos deste ano. As inscrições foram realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro.

Notas de Enem anteriores valem para o Sisu 2026

O Sisu 2026 ofertou 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior localizadas em todas as regiões do Brasil, consolidando o programa como uma das principais portas de entrada para a universidade pública no país.

Pela primeira vez, os candidatos puderam se inscrever utilizando a nota de uma das três edições mais recentes do Enem  2023, 2024 ou 2025. Até então, o sistema aceitava apenas o desempenho obtido na edição imediatamente anterior do exame.

Fui selecionado: O que fazer?

Os candidatos aprovados na chamada regular do Sisu devem ficar atentos aos próximos passos. A partir do dia 2 de fevereiro, os selecionados precisam procurar a instituição de ensino para a qual foram aprovados e dar início ao processo de matrícula. Cada universidade ou instituto define seus próprios prazos, documentos e etapas.

Não fui selecionado: O que fazer?

Já quem não foi selecionado na chamada regular ainda tem chance de conquistar uma vaga. O candidato pode acessar o site oficial do Sisu entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro para manifestar interesse na lista de espera. Essa etapa permite concorrer às vagas que não forem ocupadas inicialmente

Cronograma do Sisu 2026

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro (encerrado).
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.
  • Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

