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Simpatias e mandingas para fazer o Brasil ganhar os jogos na Copa do Mundo 2026

Algumas superstições podem fazer com que os atletas prosperem e vençam obstáculos de forma mais rápida nas partidas de futebol

Victoria Rodrigues
fonte

As simpatias podem ajudar a equilibrar os jogadores em campo. (Foto: Magnific)

Após anos aguardando pelo maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo 2026 inicia nesta quinta-feira (11) com a cerimônia de abertura, que será exibida às 14h30, no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México. Com a ansiedade a mil, os brasileiros já estão organizando momentos em família e com os amigos, a fim de acompanhar os principais jogos das seleções e, claro, torcer bastante para o Brasil vencer.

Mas levantar a taça de ouro da Copa do Mundo exige muito mais do que uma torcida bem organizada. Também é preciso que os jogadores estejam fisicamente e emocionalmente preparados para fazer milagre dentro de campo. Algumas pessoas podem até ajudá-los ao decidir fazer umas simpatias com o objetivo de fazer com que os atletas prosperem e vençam obstáculos de forma mais rápida nas partidas de futebol.

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Confira 3 simpatias para ganhar na Copa do Mundo:

Simpatia com farelo

Materiais:

  • Farelos de pão;
  • Formigueiro.

Modo de preparo:

  1. Reúna uma quantidade adequada de farelo de pão. Se não tiver em casa, utilize pães amanhecidos ou mais endurecidos e esfarele-os. Outra dica é deixar um pão dentro do pote de farinha, especialmente de mandioca. A farinha vai retirar toda a umidade do pão, deixando-o seco e perfeito para virar farinha;
  2. Usando esse farelo, escreva o nome dos adversários próximos a um formigueiro sete horas antes do jogo começar;
  3. Pouco a pouco, as formigas encontrarão as migalhas e passarão a comê-las até restar pouca coisa. Da mesma forma será o trabalho em equipe do Brasil, já que eles não terão qualquer tipo de liga. Se possível, volte para ver como anda o trabalho das formigas, focando sua energia sobre elas. Tente imaginar que, ao invés do pão, eles estão comendo e separando a força de trabalho do time.

Simpatia do congelador

Materiais:

  • Algum objeto que mostre ou represente os oponentes. Isso pode ser uma foto do goleiro com os jogadores mais importantes da seleção;
  • 1 camisa do time ou seleção adversária;
  • Seu congelador.

Modo de preparo:

  1. No dia da partida, ponha a foto dos oponentes juntamente com a camisa em seu freezer;
  2. Caso não tenha uma camisa deles, apenas o escudo deles é suficiente. Faça um embrulho e deixe no congelador antes de ir ao jogo;
  3. Retire apenas quando a partida chegar ao fim.

Simpatia para afastar azar:

Materiais:

  • 1 cruz ou imagem de um santo ao qual é devoto.

Modo de preparo:

  1. Pouco antes do jogo começar, segure a cruz ou imagem de santo que trouxe com suas duas mãos;
  2. Faça uma reza com Pai Nosso, continuando com uma Ave Maria e finalize com um Credo. Apenas uma reza em cada é suficiente;
  3. Assim que a partida começar, você deve desejar que todo o mal se afaste do grupo ao qual torce. Com o desejo, imagine que a aura negra projetada sobre a Seleção Brasileira se desfaz igual a nuvens nebulosas no céu;
  4. Faça o sinal da cruz por três vezes e finalize com o nome do time. Em momento algum abandone sua fé sobre sua intenção.

Veja algumas dicas simples que funcionam em dias de jogo:

  • Sempre vista a mesma camiseta que você usa em todas as Copas, não importa se é velha;
  • Use sua cueca e calcinha da sorte, porque nada pode nos trazer mais sorte do que aquela roupa íntima da vitória;
  • Decore o ambiente com bandeiras, pôsteres e canções da torcida antes e durante os jogos;
  • Deixe um copo com água ao lado da TV para puxar a energia negativa e inveja da torcida rival;
  • Coloque santos de devoção em cima ou ao lado da TV como um símbolo de proteção.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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