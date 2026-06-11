Simpatias e mandingas para fazer o Brasil ganhar os jogos na Copa do Mundo 2026

Após anos aguardando pelo maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo 2026 inicia nesta quinta-feira (11) com a cerimônia de abertura, que será exibida às 14h30, no Estádio Azteca, localizado na Cidade do México. Com a ansiedade a mil, os brasileiros já estão organizando momentos em família e com os amigos, a fim de acompanhar os principais jogos das seleções e, claro, torcer bastante para o Brasil vencer.

Mas levantar a taça de ouro da Copa do Mundo exige muito mais do que uma torcida bem organizada. Também é preciso que os jogadores estejam fisicamente e emocionalmente preparados para fazer milagre dentro de campo. Algumas pessoas podem até ajudá-los ao decidir fazer umas simpatias com o objetivo de fazer com que os atletas prosperem e vençam obstáculos de forma mais rápida nas partidas de futebol.

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Confira 3 simpatias para ganhar na Copa do Mundo:

Simpatia com farelo

Materiais:

Farelos de pão;

Formigueiro.

Modo de preparo:

Reúna uma quantidade adequada de farelo de pão. Se não tiver em casa, utilize pães amanhecidos ou mais endurecidos e esfarele-os. Outra dica é deixar um pão dentro do pote de farinha, especialmente de mandioca. A farinha vai retirar toda a umidade do pão, deixando-o seco e perfeito para virar farinha; Usando esse farelo, escreva o nome dos adversários próximos a um formigueiro sete horas antes do jogo começar; Pouco a pouco, as formigas encontrarão as migalhas e passarão a comê-las até restar pouca coisa. Da mesma forma será o trabalho em equipe do Brasil, já que eles não terão qualquer tipo de liga. Se possível, volte para ver como anda o trabalho das formigas, focando sua energia sobre elas. Tente imaginar que, ao invés do pão, eles estão comendo e separando a força de trabalho do time.

Simpatia do congelador

Materiais:

Algum objeto que mostre ou represente os oponentes. Isso pode ser uma foto do goleiro com os jogadores mais importantes da seleção;

1 camisa do time ou seleção adversária;

Seu congelador.

Modo de preparo:

No dia da partida, ponha a foto dos oponentes juntamente com a camisa em seu freezer; Caso não tenha uma camisa deles, apenas o escudo deles é suficiente. Faça um embrulho e deixe no congelador antes de ir ao jogo; Retire apenas quando a partida chegar ao fim.

Simpatia para afastar azar:

Materiais:

1 cruz ou imagem de um santo ao qual é devoto.

Modo de preparo:

Pouco antes do jogo começar, segure a cruz ou imagem de santo que trouxe com suas duas mãos; Faça uma reza com Pai Nosso, continuando com uma Ave Maria e finalize com um Credo. Apenas uma reza em cada é suficiente; Assim que a partida começar, você deve desejar que todo o mal se afaste do grupo ao qual torce. Com o desejo, imagine que a aura negra projetada sobre a Seleção Brasileira se desfaz igual a nuvens nebulosas no céu; Faça o sinal da cruz por três vezes e finalize com o nome do time. Em momento algum abandone sua fé sobre sua intenção.

Veja algumas dicas simples que funcionam em dias de jogo:

Sempre vista a mesma camiseta que você usa em todas as Copas, não importa se é velha;

não importa se é velha; Use sua cueca e calcinha da sorte, porque nada pode nos trazer mais sorte do que aquela roupa íntima da vitória;

Decore o ambiente com bandeiras, pôsteres e canções da torcida antes e durante os jogos;

Deixe um copo com água ao lado da TV para puxar a energia negativa e inveja da torcida rival;

Coloque santos de devoção em cima ou ao lado da TV como um símbolo de proteção.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)