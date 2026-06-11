Confira 5 receitas fáceis de petiscos para fazer em casa na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026
Ao reunir amigos e familiares em casa, o que não pode faltar são petiscos deliciosos para acompanhar o show de abertura
Se você é um daqueles torcedores fanáticos pela Seleção Brasileira, você já deve estar organizando o look, o cenário, as decorações e convidando amigos e familiares para assistir à estreia da seleção na Copa do Mundo 2026, no sábado (13), às 19h. Se for curtir em casa, não podem faltar são petiscos deliciosos para acompanhar o jogaço.
Pensando nisso, separamos algumas receitas de petiscos que usam poucos ingredientes e ficam prontos em menos de 30 minutos:
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Confira 5 receitas de petiscos rápidos para curtir a estreia do Brasil e a Copa do Mundo:
Linguiça calabresa acebolada
Modo de preparo:
- Fatie uma linguiça calabresa e frite em uma frigideira quente;
- Quando estiver dourada, adicione cebola em rodelas e deixe cozinhar até ficarem macias;
- Dê um toque de cachaça para flambar e dar um sabor especial.
Espetinhos caprese
Modo de preparo:
- Pegue palitos de churrasco;
- Intercale neles tomates cereja, muçarela de búfala em bolinhas e folhas de manjericão fresco;
- Finalize com um fio de azeite e pimenta do reino moída na hora.
Enroladinho de salsicha
Modo de preparo:
- Corte a massa folhada pronta em tiras;
- Enrole em mini salsichas;
- Pincele com gema de ovo;
- E leve para assar em forno preaquecido até a massa ficar dourada e crocante.
Mini pizza de pão sírio
Modo de preparo:
- Comece utilizando discos de pão sírio ou rap10 como base;
- Espalhe uma camada de molho de tomate;
- Cubra com queijo muçarela e os recheios de sua preferência, como calabresa, azeitona ou milho;
- Leve ao forno ou à airfryer por poucos minutos, apenas para o queijo derreter.
Patê de atum rápido
Modo de preparo:
- Misture uma lata de atum escorrido com maionese;
- Se quiser, acrescente cebola bem picada, cheiro-verde e uma pitada de sal para dar gosto;
- Sirva com torradas, biscoitos salgados ou palitos de cenoura e pepino.
Onde assistir a abertura da Copa do Mundo?
A abertura da Copa do Mundo será realizada no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, que fica localizado na Cidade do México. A partida entre México e África do Sul terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da CazéTV, da GE TV e da N Sports.
A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
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