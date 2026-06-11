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Confira 5 receitas fáceis de petiscos para fazer em casa na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026

Ao reunir amigos e familiares em casa, o que não pode faltar são petiscos deliciosos para acompanhar o show de abertura

Victoria Rodrigues
fonte

O petisco de calabresa acebolada é um dos mais práticos para fazer na cozinha. (Foto: Reprodução/ É Mais MT (Canva))

Se você é um daqueles torcedores fanáticos pela Seleção Brasileira, você já deve estar organizando o look, o cenário, as decorações e convidando amigos e familiares para assistir à estreia da seleção na Copa do Mundo 2026, no sábado (13), às 19h. Se for curtir em  casa, não podem faltar são petiscos deliciosos para acompanhar o jogaço.

Pensando nisso, separamos algumas receitas de petiscos que usam poucos ingredientes e ficam prontos em menos de 30 minutos:

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Confira 5 receitas de petiscos rápidos para curtir a estreia do Brasil e a Copa do Mundo:

Linguiça calabresa acebolada

Modo de preparo:

  1. Fatie uma linguiça calabresa e frite em uma frigideira quente;
  2. Quando estiver dourada, adicione cebola em rodelas e deixe cozinhar até ficarem macias;
  3. Dê um toque de cachaça para flambar e dar um sabor especial.

Espetinhos caprese

Modo de preparo:

  1. Pegue palitos de churrasco;
  2. Intercale neles tomates cereja, muçarela de búfala em bolinhas e folhas de manjericão fresco;
  3. Finalize com um fio de azeite e pimenta do reino moída na hora.

Enroladinho de salsicha

Modo de preparo:

  1. Corte a massa folhada pronta em tiras;
  2. Enrole em mini salsichas;
  3. Pincele com gema de ovo;
  4. E leve para assar em forno preaquecido até a massa ficar dourada e crocante.

Mini pizza de pão sírio

Modo de preparo:

  1. Comece utilizando discos de pão sírio ou rap10 como base;
  2. Espalhe uma camada de molho de tomate;
  3. Cubra com queijo muçarela e os recheios de sua preferência, como calabresa, azeitona ou milho;
  4. Leve ao forno ou à airfryer por poucos minutos, apenas para o queijo derreter.

Patê de atum rápido

Modo de preparo:

  1. Misture uma lata de atum escorrido com maionese;
  2. Se quiser, acrescente cebola bem picada, cheiro-verde e uma pitada de sal para dar gosto;
  3. Sirva com torradas, biscoitos salgados ou palitos de cenoura e pepino.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo?

A abertura da Copa do Mundo será realizada no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, que fica localizado na Cidade do México. A partida entre México e África do Sul terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da CazéTV, da GE TV e da N Sports. 

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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