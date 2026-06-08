Acompanhar o Brasil na Copa 2026 é mais caro que a COP 30? Veja comparação

Os preços elevados na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), realizada em Belém em novembro de 2025, geraram reclamações de jornalistas e visitantes. Diárias de hospedagem caras e refeições com valores altos colocaram a conferência climática em debate sobre os custos de grandes eventos. Mas, afinal, assistir à Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 custa mais que participar da COP 30?

A comparação revela que, mesmo com os altos valores em Belém, a experiência nos Estados Unidos exige um orçamento ainda maior. A principal diferença reside na quantidade de despesas. Enquanto a COP 30 concentrou gastos em hospedagem e alimentação, a Copa do Mundo adiciona passagens aéreas internacionais, ingressos e transporte entre cidades.

Hospedagem na COP 30 rivalizou com a Copa do Mundo

Durante a preparação da COP 30, representantes de países relataram diárias em Belém entre US$ 700 e US$ 1,4 mil. Pela cotação atual, isso corresponde a cerca de R$ 3,4 mil e R$ 6,9 mil por noite.

Uma permanência de 12 dias, comum para participantes, poderia gerar gastos de R$ 46 mil a R$ 92 mil apenas com acomodação por pessoa.

Esses valores superaram as diárias mínimas de várias cidades da Copa do Mundo. Em Miami, as hospedagens partiam de R$ 2,1 mil por noite. Em Atlanta, cerca de R$ 1 mil. Em Boston, pouco mais de R$ 830.

Por outro lado, cidades com jogos decisivos também apresentaram preços altos. Em Nova York e Nova Jersey, que receberão a final e a estreia do Brasil, as diárias mais baratas durante o torneio superam R$ 6 mil.

Quanto custa acompanhar o Brasil na Copa do Mundo de 2026

Para um torcedor brasileiro que planeja assistir à estreia da Seleção, em 13 de junho de 2026, no MetLife Stadium (Nova Jersey), os gastos começam cedo.

Passagens aéreas de ida e volta entre São Paulo e Nova York custam cerca de R$ 3,8 mil por pessoa atualmente. Para um casal, o valor totaliza aproximadamente R$ 7,5 mil.

A hospedagem também representa um item pesado no orçamento. Considerando uma diária média próxima aos menores preços da região do estádio, uma semana pode ultrapassar R$ 40 mil para duas pessoas.

Especialistas ainda sugerem reservar recursos para alimentação e transporte. A estimativa para o Mundial considera gastos diários médios de:

R$ 432 por dia com alimentação, por pessoa;

R$ 135 por dia com transporte local, por pessoa.

Em sete dias de viagem, um casal pode gastar mais de R$ 7,9 mil apenas com esses dois itens.

Ingressos fazem a maior diferença na comparação

O maior fator que diferencia os custos da Copa do Mundo dos gastos na COP 30 é o ingresso.

Para a estreia do Brasil contra Marrocos, os bilhetes variam entre aproximadamente R$ 725 e R$ 3.060. Em partidas decisivas, como quartas de final ou a final, os preços podem ultrapassar R$ 34,5 mil.

Levantamentos de plataformas especializadas indicam que apenas ingresso, alimentação e transporte para a estreia da Seleção podem representar um desembolso superior a US$ 1,7 mil por pessoa, o equivalente a aproximadamente R$ 8,3 mil na cotação atual.

Este valor não inclui hospedagem nem passagens aéreas.

Alimentação da COP 30 chamou atenção, mas não supera a conta final da Copa

Na conferência climática em Belém, itens vendidos em áreas oficiais repercutiram pelo preço. Entre os valores registrados estavam:

Água mineral: R$ 25;

Suco natural: R$ 30;

Sanduíche natural: R$ 35;

Coxinha: R$ 45;

Brigadeiro: R$ 20;

Pizza de quatro pedaços: até R$ 100.

Embora considerados elevados, estes valores representam apenas uma parte dos custos totais de quem participou da COP 30.

Afinal, acompanhar o Brasil na Copa é mais caro?

Na comparação direta, a resposta é sim. Apesar das críticas aos preços da COP 30 em Belém, acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 exige orçamento maior na maioria dos cenários.

Isso acontece porque o torcedor arca simultaneamente com passagens internacionais, hospedagem, alimentação, transporte e ingressos. Dependendo da cidade, do tempo de permanência e da categoria dos ingressos, a viagem para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 pode facilmente superar R$ 20 mil por pessoa, chegando a valores muito superiores em partidas decisivas. Já na COP 30, embora a hospedagem tenha alcançado preços comparáveis aos das cidades mais caras do Mundial, os participantes não precisavam arcar com ingressos esportivos nem com deslocamentos constantes entre sedes.

Os números mostram que os preços da COP 30 chamaram atenção pela concentração dos custos. Mas a experiência completa de acompanhar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 é mais cara para a maioria dos brasileiros.

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