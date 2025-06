Sertanejo Léo aplica babosa direto em queimaduras; é seguro? Entenda o que dizem os especialistas

O cantor sertanejo Léo Oliveira, da dupla Léo & Raphael, surpreendeu os fãs neste início de semana ao aparecer nas redes sociais com o rosto machucado e aplicar babosa diretamente nas queimaduras. O incidente ocorreu durante um show realizado no último sábado (7), na cidade de Pontal, no interior de São Paulo, quando um equipamento de pirotecnia disparou e atingiu o artista.

Nos stories publicados em seu Instagram, Léo apareceu com marcas de queimadura no rosto — nariz, bochecha, orelha e região dos olhos foram as áreas mais afetadas. "Queimou aqui tudo", disse o cantor ao mostrar os ferimentos. "Aqui queimou doído", comentou, apontando para o nariz ainda visivelmente machucado. Em uma das gravações, o artista aparece aplicando o gel de babosa diretamente sobre a pele ferida.

Mas afinal, usar babosa diretamente na pele queimada é seguro?

A Aloe vera, popularmente conhecida como babosa, é uma planta bastante conhecida por seus efeitos cicatrizantes e calmantes. Estudos científicos e o uso popular indicam que o gel extraído da planta pode ajudar em casos de queimaduras leves, já que reduz a inflamação, alivia a dor e a ardência, além de hidratar profundamente a pele. O gel ainda forma uma película protetora que favorece a regeneração dos tecidos.

⚠️ No entanto, especialistas alertam: aplicar a babosa diretamente da planta, sem higienização adequada, pode representar riscos, especialmente em feridas abertas ou queimaduras mais sérias, como foi o caso do cantor.

A babosa é uma planta que cresce no solo e, por isso, pode carregar micro-organismos, incluindo o Clostridium tetani, que causa o tétano. Além disso, o uso in natura, especialmente no rosto, pode causar reações alérgicas, ardência, vermelhidão ou piora do quadro, já que a pele dessa região é mais sensível.

O ideal, segundo especialistas, é procurar atendimento médico e utilizar produtos derivados de Aloe vera que tenham sido industrializados e esterilizados, ou recomendados por dermatologistas.

Sobre a babosa

A Aloe vera é uma planta suculenta de origem africana e com uso milenar. Dizem que a rainha Cleópatra utilizava seu gel como segredo de beleza, e registros históricos apontam que o exército de Alexandre, O Grande, levava a planta para ser usada como medicamento em campo de batalha.

🌿 Hoje, a babosa é utilizada tanto em cosméticos quanto em produtos farmacêuticos. Rica em vitaminas A, C, E e minerais, ela possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e hidratantes. Seus usos vão desde tratamentos para pele e cabelo até consumo interno para alívio de gastrite e prisão de ventre, embora esse último deva ser feito com moderação, devido ao efeito laxativo potente.

Benefícios da babosa

Hidratação da pele e cabelos: melhora a elasticidade e brilho.

melhora a elasticidade e brilho. Cicatrização de feridas leves: contribui para regeneração da pele.

contribui para regeneração da pele. Saúde digestiva: auxilia no tratamento de gastrite e refluxo.

auxilia no tratamento de gastrite e refluxo. Regulação intestinal: ajuda no combate à prisão de ventre (com cautela na dosagem).

Apesar das vantagens, o uso da planta diretamente da folha deve ser feito com cuidado, especialmente em situações que envolvem lesões mais graves ou áreas sensíveis como o rosto. No caso de queimaduras, a recomendação é sempre buscar atendimento médico antes de aplicar qualquer substância caseira.