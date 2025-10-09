Sequestro-relâmpago e assalto: veja como se proteger e evite 10 hábitos perigosos no carro

Casos de sequestro-relâmpago e assaltos dentro ou ao redor de veículos continuam ocorrendo nas grandes cidades brasileiras. A vulnerabilidade das vítimas, muitas vezes causadas por hábitos simples e distrações no dia a dia, é um fator que facilita a ação dos criminosos.

Na semana passada, uma mulher de 58 anos foi vítima de sequestro-relâmpago em um estacionamento de supermercado na zona sul de São Paulo, enquanto entrava em seu carro. O caso acendeu novamente o alerta para os riscos que todos estão expostos em situações rotineiras.

Para evitar ser alvo fácil de criminosos, especialistas em segurança alertam: alguns hábitos comuns devem ser eliminados imediatamente. A seguir, listamos 10 atitudes perigosas no carro que aumentam o risco de sequestros e assaltos e como você pode se proteger melhor no dia a dia. Confira!

Hábitos que você deve evitar para não virar alvo de sequestro-relâmpago

1. Ficar dentro do carro com o motor ligado

Estar com o carro ligado, principalmente em estacionamentos ou esperando alguém, chama a atenção de criminosos, que veem nisso uma oportunidade para agir rapidamente.

2. Usar o celular dentro do carro com os vidros abertos

Essa é uma das distrações mais perigosas. Mesmo parado em locais aparentemente seguros, como postos ou em frente a comércios, evite ficar com o celular à mostra.

3. Deixar bolsas, mochilas e objetos à vista

Ladrões se aproveitam da visibilidade de itens de valor no banco do passageiro. Evite ao máximo deixar objetos expostos, mesmo que o carro esteja trancado.

4. Parar em locais escuros ou pouco movimentados

Estacionar ou parar em locais mal iluminados facilita a aproximação de criminosos sem que ninguém perceba. Priorize sempre ambientes movimentados e com câmeras.

VEJA MAIS

5. Andar com os vidros totalmente abertos

Vidros abertos, especialmente no trânsito lento ou em sinais, são convites para ações rápidas de assaltantes, principalmente em grandes cidades.

6. Descer do carro para abrir o portão de casa sem atenção

Se você ainda usa portão manual, redobre o cuidado ao chegar em casa. O ideal é instalar portão automático. Sempre observe o entorno antes de descer.

7. Ignorar movimentações suspeitas ao redor

Estar distraído ao parar o carro pode ser fatal. Preste atenção a motos com dois ocupantes, pedestres parados próximos ou carros com motoristas aguardando.

8. Ficar colado no carro da frente em congestionamentos

Mantenha distância segura que permita manobrar caso haja tentativa de abordagem. Ficar sem espaço de fuga pode ser perigoso.

9. Demorar para trancar o carro ao estacionar

Use o controle remoto do alarme assim que sair do veículo. E sempre confira se o carro trancou mesmo, pois criminosos usam bloqueadores de sinal.

10. Seguir o GPS sem verificar a rota

Evite seguir rotas sugeridas por aplicativos sem verificar a segurança da região. Muitos casos de sequestro-relâmpago ocorrem em áreas de risco indicadas como “caminho mais rápido”.

O que fazer em caso de abordagem?

Em situações de sequestro-relâmpago ou assalto, especialistas recomendam não reagir. O objetivo do criminoso, geralmente, é dinheiro rápido por isso, manter a calma e tentar memorizar características dos envolvidos pode ajudar na investigação posterior.

Dicas extras de segurança no carro:

Instale películas escuras nos vidros.

Use rastreador veicular com monitoramento 24h.

Compartilhe seu trajeto com familiares.

Evite rotinas repetitivas de horário e trajeto.

Denuncie e informe a polícia

Em caso de suspeita ou presenciar uma tentativa de abordagem, ligue para o 190 e informe a localização. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181).

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.