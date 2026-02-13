Saiba quem é o noivo de Ralf Schumacher, irmão do piloto Michael Schumacher

O ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, irmão do ex-piloto Michael Schumacher, anunciou seu noivado com Etienne Bousquet-Cassagne, em uma postagem emocionante em seu perfil no Instagram. O casal está organizando uma cerimônia intimista de três dias em Saint-Tropez, no sul da França, programada para o mês de maio.

Quem é o noivo do ex-piloto?

Etienne, 14 anos mais jovem que Ralf, é um empresário com grande paixão por vinhos e pelo estilo de vida da Costa Azul, onde reside parte do tempo, além de passar uma temporada na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Ele também compartilha seu amor por animais em suas redes sociais, acumulando mais de 24 mil seguidores, com registros que incluem sua vida entre vinhedos e na costa francesa.

O casal anunciou publicamente o relacionamento em 2024. A cerimônia promete ser um evento de destaque, reunindo amigos e familiares em um dos destinos mais luxuosos da Riviera Francesa.

VEJA MAIS

Ex-esposa de Ralf felicitou o casal

Ralf Schumacher, que competiu na Fórmula 1 de 1997 a 2007, passando por equipes como Jordan, Williams e Toyota, manteve um perfil discreto após a aposentadoria das pistas. No entanto, ele segue ativo nas redes sociais e é pai de David, fruto de seu casamento de 13 anos com Cora Schumacher, que, por sua vez, fez questão de parabenizar o ex-marido pelo noivado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).