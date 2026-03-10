Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Saiba quem é o influenciador que teve prisão decretada por 'golpe do amor'

O influenciador ganhou notoriedade com vídeos de humor ácido e conteúdos sobre situações do cotidiano

Gabrielle Borges
fonte

O processo aponta um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 208 mil. (Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, teve a prisão preventiva decretada após denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo por suposto envolvimento no chamado “golpe do amor”. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal de Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Além de determinar a prisão, a Justiça também aceitou a denúncia por estelionato cometido por meio de fraude eletrônica. Com isso, o influenciador passou oficialmente à condição de réu no processo.

O golpe

Segundo as investigações, Felipe Heystee teria criado um perfil falso em redes sociais e aplicativos de mensagens para se passar por uma mulher e iniciar um relacionamento virtual com um homem. A estratégia faria parte de um esquema conhecido como “golpe do amor”, no qual criminosos simulam vínculos afetivos para obter vantagens financeiras das vítimas.

O processo aponta um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 208 mil. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de valores pertencentes ao influenciador, até o limite correspondente ao montante do dano identificado.

VEJA MAIS

image Tinder lança ferramenta para reforçar segurança dos usuários e evitar "golpe do amor"
A implementação da função está ocorrendo gradualmente, mas nos próximos meses está previsto que ela fique disponível para todos os usuários do Brasil


image Golpe do amor: mulher perde R$ 300 mil e é deixada antes do casamento
O homem, de 50 anos, é investigado por aplicar o mesmo tipo de estelionato sentimental em ao menos dez vítimas de quatro estados


image Homem escapa de 'golpe do amor' ao perceber tentativa de sequestro; vídeo
Golpe é geralmente acompanhado de encontro marcado por meio de aplicativos de relacionamento

Quem é Felipe Heystee?

Felipe Heystee também ficou conhecido pela proximidade com a influenciadora Mari Menezes, amiga de Virginia Fonseca e do influenciador Carlinhos Maia.

O criador de conteúdo ainda participou do reality show digital Rancho do Maia, idealizado por Carlinhos Maia. A passagem pelo programa terminou em 2024, após ele ser expulso por se envolver em uma briga com o influenciador Gregory Kessey, episódio que teve grande repercussão nas redes sociais.

Nas redes sociais, o influenciador ganhou notoriedade com vídeos de humor ácido e conteúdos sobre situações do cotidiano. Atualmente, ele soma cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e mais de 1,5 milhão em perfis no Instagram.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Variedades

Golpe do amor
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda