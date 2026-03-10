Saiba quem é o influenciador que teve prisão decretada por 'golpe do amor'

O influenciador digital Luís Felipe de Oliveira, conhecido nas redes sociais como Felipe Heystee, teve a prisão preventiva decretada após denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo por suposto envolvimento no chamado “golpe do amor”. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal de Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Além de determinar a prisão, a Justiça também aceitou a denúncia por estelionato cometido por meio de fraude eletrônica. Com isso, o influenciador passou oficialmente à condição de réu no processo.

O golpe

Segundo as investigações, Felipe Heystee teria criado um perfil falso em redes sociais e aplicativos de mensagens para se passar por uma mulher e iniciar um relacionamento virtual com um homem. A estratégia faria parte de um esquema conhecido como “golpe do amor”, no qual criminosos simulam vínculos afetivos para obter vantagens financeiras das vítimas.

O processo aponta um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 208 mil. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de valores pertencentes ao influenciador, até o limite correspondente ao montante do dano identificado.

Quem é Felipe Heystee?

Felipe Heystee também ficou conhecido pela proximidade com a influenciadora Mari Menezes, amiga de Virginia Fonseca e do influenciador Carlinhos Maia.

O criador de conteúdo ainda participou do reality show digital Rancho do Maia, idealizado por Carlinhos Maia. A passagem pelo programa terminou em 2024, após ele ser expulso por se envolver em uma briga com o influenciador Gregory Kessey, episódio que teve grande repercussão nas redes sociais.

Nas redes sociais, o influenciador ganhou notoriedade com vídeos de humor ácido e conteúdos sobre situações do cotidiano. Atualmente, ele soma cerca de 2,3 milhões de seguidores no TikTok e mais de 1,5 milhão em perfis no Instagram.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)