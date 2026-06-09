Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Saiba quanto custam os relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo 2026

O jogador gosta de colecionar relógios para utilizá-los em eventos importantes

Victoria Rodrigues
fonte

O jogador possui uma coleção de relógios de marca. (Foto: Reprodução/ Youtube @Cris Guedes)

O jogador brasileiro Neymar Jr. já está nos Estados Unidos para estrear com a camisa titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em 2026. Mas, antes de embarcar no avião com destino à América do Norte, o craque resolveu mostrar, pela primeira vez, o que ia levar em sua mala, durante um vídeo publicado pelo amigo e influenciador digital Cris Guedes, em seu canal do YouTube.

Ao registrar o processo de montagem da bagagem na mansão de Neymar, os itens que estavam sendo colocados na mala chamaram a atenção pelos valores que eles custam no mercado. Em um momento da filmagem, o influencer mostrou aos seguidores a coleção de relógios escolhida por Neymar para a disputa, sendo que o valor total de todos os modelos exibidos impressionou ao ultrapassar os R$ 9 milhões.

VEJA MAIS

image Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames
Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026

image Vai jogar contra o Marrocos? Neymar passará por nova ressonância magnética na segunda-feira (8)
Após tratamento intensivo, o jogador aguarda o resultado do exame decisivo para voltar a treinar com a Seleção, conforme expectativa da comissão.

image Após exames, CBF diz que Neymar tem 'boa evolução', mas não projeta retorno
Camisa 10 está tratando de lesão de grau dois na panturrilha direita e perdeu amistosos contra Panamá e Egito, últimos antes da Copa do Mundo,

Após verem a quantidade de relógios de Neymar que estavam distribuídos em algumas gavetas do closet, muitos seguidores comentaram sobre os valores altos dos itens luxuosos. "Na hora que o Ney abriu aquela gaveta de relógio kkkk, deve ter uns 50 milhões ali", disse um homem. "Se eu fosse na casa do Neymar, ia ficar só no closet pra ver o que ele tem, que loucura, o cara tem uma porrada de coisa", escreveu outra pessoa.

Confira o valor dos preços de alguns relógios de Neymar:

  • Richard Mille do grafiteiro Cyril Kongo: R$ 10.700;
  • Daytona Eye of the Tiger (Rolex): R$ 1 milhão;
  • Land-Dweller Rose Gold em ouro Everose (Rolex): R$ 280 mil;
  • Patek Philippe Nautilus em ouro branco com diamantes: R$ 3,7 milhões;
  • Jacob & Co. Bugatti: R$ 1,7 milhão;
  • Audemars Piguet Royal Oak modelo Pantera Negra: R$ 1,4 milhão;
  • Patek Philippe em ouro branco: R$ 950 mil.

Assista ao vídeo no YouTube:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

neymar

relógios

preços

bagagem

copa 2026
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda