VÍDEO: Saiba quanto custam os relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo 2026

O jogador brasileiro Neymar Jr. já está nos Estados Unidos para estrear com a camisa titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo em 2026. Mas, antes de embarcar no avião com destino à América do Norte, o craque resolveu mostrar, pela primeira vez, o que ia levar em sua mala, durante um vídeo publicado pelo amigo e influenciador digital Cris Guedes, em seu canal do YouTube.

Ao registrar o processo de montagem da bagagem na mansão de Neymar, os itens que estavam sendo colocados na mala chamaram a atenção pelos valores que eles custam no mercado. Em um momento da filmagem, o influencer mostrou aos seguidores a coleção de relógios escolhida por Neymar para a disputa, sendo que o valor total de todos os modelos exibidos impressionou ao ultrapassar os R$ 9 milhões.

VEJA MAIS

Após verem a quantidade de relógios de Neymar que estavam distribuídos em algumas gavetas do closet, muitos seguidores comentaram sobre os valores altos dos itens luxuosos. "Na hora que o Ney abriu aquela gaveta de relógio kkkk, deve ter uns 50 milhões ali", disse um homem. "Se eu fosse na casa do Neymar, ia ficar só no closet pra ver o que ele tem, que loucura, o cara tem uma porrada de coisa", escreveu outra pessoa.

Confira o valor dos preços de alguns relógios de Neymar:

Richard Mille do grafiteiro Cyril Kongo: R$ 10.700;

Daytona Eye of the Tiger (Rolex): R$ 1 milhão;

Land-Dweller Rose Gold em ouro Everose (Rolex): R$ 280 mil;

Patek Philippe Nautilus em ouro branco com diamantes: R$ 3,7 milhões;

Jacob & Co. Bugatti: R$ 1,7 milhão;

Audemars Piguet Royal Oak modelo Pantera Negra: R$ 1,4 milhão;

Patek Philippe em ouro branco: R$ 950 mil.

Assista ao vídeo no YouTube:

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)