Saiba qual é a pena do ator global, José Dumont, condenado por estupro de vulnerável

O ator José Dumont, conhecido por papéis em novelas como "Terra Nostra", da Globo, e "Dona Xepa", da Record, foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso na noite de terça-feira (3), após o cumprimento de mandado de prisão expedido em decorrência de sentença condenatória.

A investigação teve início em 2022. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, Dumont teria levado para o apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do edifício, vendendo cuscuz.

Vizinhos passaram a desconfiar da frequência com que a criança ia ao local e decidiram acionar as autoridades, o que deu início às apurações policiais.

VEJA MAIS



Armazenamento de pornografia infantil

Imagens das câmeras de segurança do condomínio registraram momentos em que o ator mantinha contato físico com o menino, segundo a investigação. Policiais também encontraram fotografias e vídeos contendo pornografia infantil armazenados no celular e no computador de José.

Qual é a pena do ator?

O caso foi investigado ao longo dos últimos anos e resultou na condenação do ator por estupro de vulnerável, crime previsto no Código Penal para situações que envolvem menores de 14 anos.

Com a decisão judicial, José Dumont deverá cumprir a pena de nove anos e quatro meses de prisão em regime determinado pela Justiça. A defesa do ator ainda pode recorrer da sentença.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)