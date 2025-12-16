Saiba como evitar e aliviar os sintomas da ressaca depois das festas de final de ano

Com a maratona de confraternizações, ceias, festas de Natal e Ano-Novo, o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar e, com ele, o risco da temida ressaca. Dor de cabeça, enjoo, cansaço extremo e dificuldade de concentração são queixas comuns após noites de excesso, especialmente nesta época do ano.

Mas afinal, o que causa a ressaca, quanto tempo ela dura e o que de fato funciona para aliviar o mal-estar?

O que é a ressaca?

Segundo o Instituto Nacional sobre o Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos (NIAAA), a ressaca é um conjunto de sintomas físicos e mentais provocados pela toxicidade do álcool no organismo após o consumo excessivo.

O consumo considerado moderado é de:

Uma dose por dia para mulheres

Até duas doses por dia para homens

Uma dose equivale a cerca de 10 gramas de álcool puro, o que corresponde a:

300 ml de cerveja (5%)

125 ml de vinho (12%)

30 ml de destilado (40%)

VEJA MAIS

Por que mulheres e pessoas mais velhas sentem mais ressaca?

As mulheres costumam sentir os efeitos do álcool de forma mais intensa. Isso acontece porque, em geral, têm menor massa muscular e menor volume de água corporal.

“Isso faz com que elas tenham também um menor volume de água corporal, aumentando a concentração de álcool no sangue”, explica a hepatologista Cristiane Villela Nogueira, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e professora titular da Faculdade de Medicina da UFRJ.

Além disso, produzem em menor quantidade a enzima álcool desidrogenase, responsável por metabolizar o álcool, o que torna o processo mais lento.

A partir dos 50 anos, homens e mulheres também ficam mais suscetíveis à ressaca. Com o envelhecimento, o organismo perde eficiência na metabolização do álcool, reduzindo a tolerância.

Quais são os principais sintomas da ressaca?

Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns incluem:

Dor de cabeça e fadiga

Sede intensa e boca seca

Náusea, vômito e dor no estômago

Dores musculares

Tontura e sensibilidade à luz e ao som

Ansiedade, irritabilidade e dificuldade de concentração

Aceleração dos batimentos cardíacos e aumento da pressão

Em geral, os sintomas surgem entre 6 e 8 horas após o consumo excessivo e podem durar até 20 horas.

Quanto álcool é suficiente para causar ressaca?

O organismo leva cerca de uma hora para metabolizar uma dose de álcool, segundo a Cleveland Clinic. Consumir mais de uma dose por hora aumenta significativamente o risco de ressaca, especialmente se isso se repetir ao longo da noite.

Existe cura para a ressaca?

Apesar da popularidade de produtos e “remédios milagrosos”, não existe cura comprovada para a ressaca. Um estudo da Universidade de Stanford avaliou diversas substâncias e suplementos vendidos com essa promessa e encontrou poucas evidências de eficácia real.

Na prática, o único fator que resolve a ressaca é o tempo, enquanto o corpo elimina as toxinas do álcool.

O que ajuda a aliviar a ressaca?

Embora não curem, algumas medidas ajudam a reduzir os sintomas:

Comer carboidratos leves

O álcool pode reduzir o açúcar no sangue. Torradas, frutas e sucos ajudam a recuperar a energia gradualmente.

Hidratar-se bem

O álcool é diurético e provoca desidratação. Água e bebidas isotônicas ajudam a repor líquidos e eletrólitos. Chás calmantes e sucos naturais sem coar também são boas opções.

Dormir e descansar

O álcool prejudica a qualidade do sono. Descansar ajuda a combater fadiga e dificuldade de concentração.

Uso cauteloso de medicamentos

Antiácidos podem aliviar o desconforto gástrico. Anti-inflamatórios ajudam nas dores, mas devem ser usados com moderação, pois podem irritar o estômago.

Café com moderação

A cafeína pode reduzir a sonolência, mas não combate a ressaca e pode piorar a desidratação se consumida em excesso.

Como prevenir a ressaca

Se não dá para evitar a bebida, algumas atitudes ajudam a reduzir o risco:

Beba devagar , no máximo uma dose por hora

, no máximo uma dose por hora Intercale álcool com água

Nunca beba de estômago vazio

Prefira bebidas claras , como vodka, gin, cerveja clara e vinho branco, que contêm menos substâncias associadas à ressaca

, como vodka, gin, cerveja clara e vinho branco, que contêm menos substâncias associadas à ressaca Evite exageros, especialmente em noites longas

Paciência é fundamental

A ressaca é o resultado do esforço do corpo para se recuperar do excesso de álcool. Com hidratação, alimentação leve e descanso, os sintomas tendem a diminuir em 8 a 24 horas, até que o organismo retorne ao equilíbrio.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)