Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Saiba como evitar e aliviar os sintomas da ressaca depois das festas de final de ano

Entenda o que causa, quanto tempo dura e como aliviar os sintomas da ressaca após o alto consumo de bebidas alcoólicas

Riulen Ropan
fonte

Em geral, os sintomas surgem entre 6 e 8 horas após o consumo excessivo e podem durar até 20 horas. (Foto: Freepik)

Com a maratona de confraternizações, ceias, festas de Natal e Ano-Novo, o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar e, com ele, o risco da temida ressaca. Dor de cabeça, enjoo, cansaço extremo e dificuldade de concentração são queixas comuns após noites de excesso, especialmente nesta época do ano.

Mas afinal, o que causa a ressaca, quanto tempo ela dura e o que de fato funciona para aliviar o mal-estar?

O que é a ressaca?

Segundo o Instituto Nacional sobre o Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos (NIAAA), a ressaca é um conjunto de sintomas físicos e mentais provocados pela toxicidade do álcool no organismo após o consumo excessivo.

O consumo considerado moderado é de:

  • Uma dose por dia para mulheres
  • Até duas doses por dia para homens

Uma dose equivale a cerca de 10 gramas de álcool puro, o que corresponde a:

  • 300 ml de cerveja (5%)
  • 125 ml de vinho (12%)
  • 30 ml de destilado (40%)

VEJA MAIS

image Luzes da árvore de Natal consomem muita energia? Veja dicas para economizar na conta de luz
No período das festas de final de ano, as contas de energia costumam aumentar significativamente em algumas residências

image 'Planta da sorte' atrai dinheiro e prosperidade se for cultivada a partir do fim do ano; veja qual é
Símbolo de riqueza e novos começos, a planta jade é apontada como aliada para atrair dinheiro e sorte no novo ano

image Confraternizações de final de ano movimentam bares e restaurantes em Belém
Estabelecimentos se prepararam com antecedência para receber demanda do mês de dezembro.

Por que mulheres e pessoas mais velhas sentem mais ressaca?

As mulheres costumam sentir os efeitos do álcool de forma mais intensa. Isso acontece porque, em geral, têm menor massa muscular e menor volume de água corporal.

“Isso faz com que elas tenham também um menor volume de água corporal, aumentando a concentração de álcool no sangue”, explica a hepatologista Cristiane Villela Nogueira, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e professora titular da Faculdade de Medicina da UFRJ.

Além disso, produzem em menor quantidade a enzima álcool desidrogenase, responsável por metabolizar o álcool, o que torna o processo mais lento.

A partir dos 50 anos, homens e mulheres também ficam mais suscetíveis à ressaca. Com o envelhecimento, o organismo perde eficiência na metabolização do álcool, reduzindo a tolerância.

Quais são os principais sintomas da ressaca?

Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas os mais comuns incluem:

  • Dor de cabeça e fadiga
  • Sede intensa e boca seca
  • Náusea, vômito e dor no estômago
  • Dores musculares
  • Tontura e sensibilidade à luz e ao som
  • Ansiedade, irritabilidade e dificuldade de concentração
  • Aceleração dos batimentos cardíacos e aumento da pressão

Em geral, os sintomas surgem entre 6 e 8 horas após o consumo excessivo e podem durar até 20 horas.

Quanto álcool é suficiente para causar ressaca?

O organismo leva cerca de uma hora para metabolizar uma dose de álcool, segundo a Cleveland Clinic. Consumir mais de uma dose por hora aumenta significativamente o risco de ressaca, especialmente se isso se repetir ao longo da noite.

Existe cura para a ressaca?

Apesar da popularidade de produtos e “remédios milagrosos”, não existe cura comprovada para a ressaca. Um estudo da Universidade de Stanford avaliou diversas substâncias e suplementos vendidos com essa promessa e encontrou poucas evidências de eficácia real.

Na prática, o único fator que resolve a ressaca é o tempo, enquanto o corpo elimina as toxinas do álcool.

O que ajuda a aliviar a ressaca?

Embora não curem, algumas medidas ajudam a reduzir os sintomas:

Comer carboidratos leves

O álcool pode reduzir o açúcar no sangue. Torradas, frutas e sucos ajudam a recuperar a energia gradualmente.

Hidratar-se bem

O álcool é diurético e provoca desidratação. Água e bebidas isotônicas ajudam a repor líquidos e eletrólitos. Chás calmantes e sucos naturais sem coar também são boas opções.

Dormir e descansar

O álcool prejudica a qualidade do sono. Descansar ajuda a combater fadiga e dificuldade de concentração.

Uso cauteloso de medicamentos

Antiácidos podem aliviar o desconforto gástrico. Anti-inflamatórios ajudam nas dores, mas devem ser usados com moderação, pois podem irritar o estômago.

Café com moderação

A cafeína pode reduzir a sonolência, mas não combate a ressaca e pode piorar a desidratação se consumida em excesso.

Como prevenir a ressaca

Se não dá para evitar a bebida, algumas atitudes ajudam a reduzir o risco:

  • Beba devagar, no máximo uma dose por hora
  • Intercale álcool com água
  • Nunca beba de estômago vazio
  • Prefira bebidas claras, como vodka, gin, cerveja clara e vinho branco, que contêm menos substâncias associadas à ressaca
  • Evite exageros, especialmente em noites longas

Paciência é fundamental

A ressaca é o resultado do esforço do corpo para se recuperar do excesso de álcool. Com hidratação, alimentação leve e descanso, os sintomas tendem a diminuir em 8 a 24 horas, até que o organismo retorne ao equilíbrio.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ressaca

dicas contra a ressaca

final de ano
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda