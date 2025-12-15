'Planta da sorte' atrai dinheiro e prosperidade se for cultivada a partir do fim do ano; veja qual é
Símbolo de riqueza e novos começos, a planta jade é apontada como aliada para atrair dinheiro e sorte no novo ano
Com a chegada do fim do ano, cresce a busca por rituais e símbolos ligados à sorte, prosperidade e renovação de energias. Entre as tradições mais populares está o cultivo da planta Jade, uma espécie ornamental que se tornou conhecida por representar dinheiro, estabilidade financeira e crescimento contínuo.
Muito comum em residências e ambientes de trabalho, a planta ganhou fama por unir simbolismo, beleza e fácil manutenção, sendo apontada como aliada para quem deseja começar o novo ano com boas perspectivas.
Por que a planta Jade é conhecida como “planta do dinheiro”?
A associação da planta Jade com a prosperidade vem principalmente do formato de suas folhas, arredondadas e brilhantes, que lembram moedas. Em práticas como o Feng Shui, esse tipo de planta simboliza abundância, proteção financeira e capacidade de acumular riqueza.
Além do aspecto visual, a jade se destaca pela resistência e longevidade, características que reforçam a ideia de estabilidade e crescimento gradual — conceitos diretamente ligados à segurança financeira.
Plantar jade no fim do ano: o que o simbolismo representa?
O fim do ano é tradicionalmente visto como um período de encerramentos e recomeços, quando metas são definidas e intenções são renovadas. Plantar jade nesse momento simboliza o desejo de prosperidade para o ciclo que se inicia, alinhando a energia da planta a novos projetos e oportunidades.
Segundo crenças populares, o ato de plantar no período reforça:
- A intenção de crescimento financeiro
- A abertura para novas oportunidades
- O equilíbrio entre planejamento e paciência
Cuidados essenciais para manter a planta Jade saudável
Apesar do simbolismo, a planta Jade exige atenção básica para se desenvolver bem. Por ser uma suculenta, ela armazena água nas folhas, o que significa que excesso de rega pode prejudicar o cultivo.
Veja os principais cuidados recomendados:
|Cuidados
|Orientação prática
|Iluminação
|Luz natural intensa
|Frequência de rega
|A cada 10 a 15 dias
|Tipo de solo
|Leve, arenoso e bem drenado
|Cultivo
|Vasos com furos no fundo
|Manutenção
|Remoção de folhas secas
Onde colocar a planta Jade para atrair prosperidade?
O local onde a planta Jade é posicionada também tem peso simbólico. Ambientes organizados e bem iluminados favorecem a energia ligada ao dinheiro e às oportunidades profissionais.
Os locais mais indicados são:
- Entrada da casa
- Sala de estar
- Escritório ou local de trabalho
Esses espaços estão associados à circulação de energia e à tomada de decisões importantes.
A planta Jade realmente influencia o ambiente?
Independentemente da crença, a presença de plantas bem cuidadas melhora a sensação de bem-estar, contribui para ambientes mais harmônicos e incentiva o cuidado com o espaço. A jade, em especial, combina baixo custo, durabilidade e valor simbólico, o que explica sua popularidade.
No fim do ano, cultivar a planta Jade se torna um gesto simples, mas carregado de significado, representando esperança, planejamento e novos começos para quem deseja iniciar o próximo ciclo com mais equilíbrio e prosperidade.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)
