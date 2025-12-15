Capa Jornal Amazônia
'Planta da sorte' atrai dinheiro e prosperidade se for cultivada a partir do fim do ano; veja qual é

Símbolo de riqueza e novos começos, a planta jade é apontada como aliada para atrair dinheiro e sorte no novo ano

Riulen Ropan
fonte

Muito comum em residências e ambientes de trabalho, a planta ganhou fama por unir simbolismo, beleza e fácil manutenção. (Foto: Criada por Inteligência Artificial)

Com a chegada do fim do ano, cresce a busca por rituais e símbolos ligados à sorte, prosperidade e renovação de energias. Entre as tradições mais populares está o cultivo da planta Jade, uma espécie ornamental que se tornou conhecida por representar dinheiro, estabilidade financeira e crescimento contínuo.

Muito comum em residências e ambientes de trabalho, a planta ganhou fama por unir simbolismo, beleza e fácil manutenção, sendo apontada como aliada para quem deseja começar o novo ano com boas perspectivas.

Por que a planta Jade é conhecida como “planta do dinheiro”?

A associação da planta Jade com a prosperidade vem principalmente do formato de suas folhas, arredondadas e brilhantes, que lembram moedas. Em práticas como o Feng Shui, esse tipo de planta simboliza abundância, proteção financeira e capacidade de acumular riqueza.

Além do aspecto visual, a jade se destaca pela resistência e longevidade, características que reforçam a ideia de estabilidade e crescimento gradual — conceitos diretamente ligados à segurança financeira.

Plantar jade no fim do ano: o que o simbolismo representa?

O fim do ano é tradicionalmente visto como um período de encerramentos e recomeços, quando metas são definidas e intenções são renovadas. Plantar jade nesse momento simboliza o desejo de prosperidade para o ciclo que se inicia, alinhando a energia da planta a novos projetos e oportunidades.

Segundo crenças populares, o ato de plantar no período reforça:

  • A intenção de crescimento financeiro
  • A abertura para novas oportunidades
  • O equilíbrio entre planejamento e paciência

Cuidados essenciais para manter a planta Jade saudável

Apesar do simbolismo, a planta Jade exige atenção básica para se desenvolver bem. Por ser uma suculenta, ela armazena água nas folhas, o que significa que excesso de rega pode prejudicar o cultivo.

Veja os principais cuidados recomendados:

Cuidados Orientação prática
Iluminação  Luz natural intensa
Frequência de rega A cada 10 a 15 dias
Tipo de solo Leve, arenoso e bem drenado
Cultivo Vasos com furos no fundo
Manutenção Remoção de folhas secas

Onde colocar a planta Jade para atrair prosperidade?

O local onde a planta Jade é posicionada também tem peso simbólico. Ambientes organizados e bem iluminados favorecem a energia ligada ao dinheiro e às oportunidades profissionais.

Os locais mais indicados são:

  • Entrada da casa
  • Sala de estar
  • Escritório ou local de trabalho

Esses espaços estão associados à circulação de energia e à tomada de decisões importantes.

A planta Jade realmente influencia o ambiente?

Independentemente da crença, a presença de plantas bem cuidadas melhora a sensação de bem-estar, contribui para ambientes mais harmônicos e incentiva o cuidado com o espaço. A jade, em especial, combina baixo custo, durabilidade e valor simbólico, o que explica sua popularidade.

No fim do ano, cultivar a planta Jade se torna um gesto simples, mas carregado de significado, representando esperança, planejamento e novos começos para quem deseja iniciar o próximo ciclo com mais equilíbrio e prosperidade.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

