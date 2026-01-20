Capa Jornal Amazônia
Roupa pegou chuva no varal? Saiba o que fazer e se é preciso lavar de novo

Com a intensidade das chuvas na capital paraense, é preciso ficar atento a proliferação de fungos e bactérias nos tecidos das roupas

Victoria Rodrigues
fonte

O odor das roupas molhadas é causado pela umidade provocada pelos fungos e bactérias do tecido. (Foto: Freepik)

Imagine a possível cena: o dia está lindo e o céu tem pouquíssimas nuvens, então você decide que esse é um belo momento para lavar o cesto de roupas sujas que está quase para transbordar de tantas peças. Mas, depois que você lava e estende todas as camisas, shorts e calças no varal do quintal, vem uma chuva e molha todas as roupas que, inclusive, estavam quase todas secas. O que fazer, então?

Em Belém, cenários como esse são comuns de ocorrer durante o chamado inverno amazônico, que é um período marcado por chuvas intensas e frequentes entre os meses de dezembro e maio. Normalmente, quando as roupas pegam chuva, muitas pessoas costumam perguntar se é necessário lavar todas novamente ou se pode deixá-las secar de novo quando vier o sol para apenas guardá-las no guarda-roupa.

Lavar de novo ou guardar?

Nesse sentido, a resposta para esse questionamento depende de muitos fatores, conforme diz o website especializado em lavanderia In The Wash, como, por exemplo, há quanto tempo a peça foi lavada e o tipo de roupa que estava secando ao ar livre. Portanto, se a roupa já estava molhada há alguns dias e ficou molhada novamente, o melhor a se fazer é lavá-la, a fim de evitar o aparecimento de fungos e bactérias no tecido.

E o mau cheiro?

Outro ponto importante a ser notado nas roupas que molham com a chuva é o cheiro que fica logo quando inicia o processo de secagem. Mas o que poucos sabem é que não é o fato de apanharem a água da chuva que deixa o odor nas peças, mas sim a umidade que vai tomando parte da roupa com o passar do tempo.

Dica de receita para neutralizar o odor da roupa

Para evitar esse tipo de problema com a secagem das roupas em casa, veja a dica de uma receita que promete neutralizar o odor das roupas:

Ingredientes:

  • 1 xícara de água;
  • 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio;
  • ½ xícara de álcool; ½ xícara de vinagre de álcool;
  • ½ tampa de amaciante;

Modo de fazer:

  • Em um recipiente, misture todos os ingredientes nesta ordem: 1 xícara de água; 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio; ½ xícara de álcool; ½ xícara de vinagre de álcool; ½ tampa de amaciante;
  • Após misturar bem, transfira o conteúdo para um borrifador;
  • Por fim, borrife nas peças de roupas que estiverem molhadas e coloque-as em um local arejado, para que absorvam 100% dessa mistura.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

