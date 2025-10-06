Roupas manchadas com água sanitária? Confira 3 dicas para recuperar a cor do tecido

Quem nunca tentou clarear uma camisa ou uma bermuda de cor branca e acabou manchando ela com água sanitária? Episódios como esse costumam ocorrer com frequência, isso porque o uso desse produto de limpeza requer um cuidado redobrado, já que ele possui uma ação desinfetante que ao invés de ajudar você a resolver o problema, pode acabar fazendo com que estrague de vez suas roupas.

Mas você já parou para se perguntar por que esse produto de limpeza mancha roupas quando uma das principais finalidades dele é limpá-las? A resposta para isso é simples, o produto contém hipoclorito de sódio, uma substância química altamente oxidante que pode destruir pigmentos e fibras do tecido. Logo, a mancha de água sanitária não é apenas uma coloração superficial e sim uma remoção química da própria cor.

VEJA MAIS

Confira 3 dicas para salvar suas roupas:

Detergente neutro

Utilização: manchas recentes

Propriedades: auxilia na limpeza e reduz os danos logo após o acidente.

Passo a passo:

Molhe a área manchada com água gelada; Em uma tigela com água morna, adicione uma colher de chá de detergente; Aplique a solução diretamente sobre a mancha; Deixe agir por cerca de 5 minutos; Em seguida, esfregue com uma esponja macia e enxágue com água.

Vinagre branco

Utilização: tecidos claros

Propriedades: equilibra o pH do tecido e reduz o amarelamento do produto químico.

Passo a passo:

Em uma tigela, misture uma xícara de água morna com uma colher de chá de vinagre branco; Aplique a mistura sobre a mancha e deixe agir por cerca de 5 minutos; Use uma esponja úmida para remover o excesso e enxágue com água fria.

Bicarbonato de sódio

Utilização: tecidos claros e tons pastéis

Propriedades: possui ação clareadora e ajuda a uniformizar a tonalidade do tecido.

Passo a passo:

Em uma tigela, misture bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pasta espessa; Depois, espalhe a mistura sobre a mancha e aguarde até que ela seque completamente; Esfregue levemente o local com uma escova de dentes macia; Por fim, remova todo o resíduo com um pano limpo e úmido.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)