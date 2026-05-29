Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Robô viaja como passageiro em avião, vira alvo de regra e 'fala em conspiração'

O humanoide pertence ao empresário Aaron Mehdizadeh, fundador da empresa The Robot Studio

Gabrielle Borges
fonte

Robô viajou como passageiro em avião comercial (Reprodução/G1)

Um robô humanoide chamado “Stewie” embarcou como passageiro em um voo da companhia aérea Southwest Airlines, nos Estados Unidos, e acabou no centro de uma nova polêmica após a empresa adotar uma restrição específica envolvendo o equipamento.

Segundo informações da CBS News, o robô teria “reclamado” da decisão, classificando a medida como uma suposta “conspiração”, após a viagem que chamou atenção dos passageiros e da tripulação.

VEJA MAIS

image Robô humanóide surpreende o público da maior feira de tecnologia do mundo
O robô parece e age estranhamente como um humano, com expressões faciais realistas e movimentos suaves


image Robô humanoide vence meia maratona e bate recorde mundial humano pela 1ª vez
Máquina da Honor conclui prova de 21 km em Pequim com tempo inferior ao do atleta Jacob Kiplimo e supera marca anterior de 2025


image Já pensou? Robô prepara comida em 4 minutos e lava louça sozinho
CA-1 Series 4, criado na Alemanha, já funciona em empresas e promete reduzir trabalho humano a apenas 1 hora por dia

O humanoide pertence ao empresário Aaron Mehdizadeh, fundador da empresa The Robot Studio. No início de maio, ele decidiu transportar o robô de Las Vegas para Dallas comprando um assento adicional no avião, em vez de enviá-lo como carga despachada.

O que ocorreu?

Para conseguir embarcar, o equipamento passou por procedimentos de segurança exigidos pela companhia aérea e pela Administração de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos. De acordo com informações, o robô precisou até ter a bateria reduzida para atender às normas de inspeção.

Com cerca de um metro de altura, o robô humanoide circulou pelo aeroporto e embarcou normalmente, ocupando um assento na janela durante o voo. A presença do equipamento surpreendeu passageiros e gerou repercussão a bordo, especialmente após a divulgação do caso na imprensa americana.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

mundo

robôs humanóides

viralizou
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda