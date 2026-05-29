VÍDEO: Robô viaja como passageiro em avião, vira alvo de regra e 'fala em conspiração'

Um robô humanoide chamado “Stewie” embarcou como passageiro em um voo da companhia aérea Southwest Airlines, nos Estados Unidos, e acabou no centro de uma nova polêmica após a empresa adotar uma restrição específica envolvendo o equipamento.

Segundo informações da CBS News, o robô teria “reclamado” da decisão, classificando a medida como uma suposta “conspiração”, após a viagem que chamou atenção dos passageiros e da tripulação.

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O humanoide pertence ao empresário Aaron Mehdizadeh, fundador da empresa The Robot Studio. No início de maio, ele decidiu transportar o robô de Las Vegas para Dallas comprando um assento adicional no avião, em vez de enviá-lo como carga despachada.

O que ocorreu?

Para conseguir embarcar, o equipamento passou por procedimentos de segurança exigidos pela companhia aérea e pela Administração de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos. De acordo com informações, o robô precisou até ter a bateria reduzida para atender às normas de inspeção.

Com cerca de um metro de altura, o robô humanoide circulou pelo aeroporto e embarcou normalmente, ocupando um assento na janela durante o voo. A presença do equipamento surpreendeu passageiros e gerou repercussão a bordo, especialmente após a divulgação do caso na imprensa americana.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)