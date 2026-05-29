VÍDEO: Robô viaja como passageiro em avião, vira alvo de regra e 'fala em conspiração'
O humanoide pertence ao empresário Aaron Mehdizadeh, fundador da empresa The Robot Studio
Um robô humanoide chamado “Stewie” embarcou como passageiro em um voo da companhia aérea Southwest Airlines, nos Estados Unidos, e acabou no centro de uma nova polêmica após a empresa adotar uma restrição específica envolvendo o equipamento.
Segundo informações da CBS News, o robô teria “reclamado” da decisão, classificando a medida como uma suposta “conspiração”, após a viagem que chamou atenção dos passageiros e da tripulação.
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O humanoide pertence ao empresário Aaron Mehdizadeh, fundador da empresa The Robot Studio. No início de maio, ele decidiu transportar o robô de Las Vegas para Dallas comprando um assento adicional no avião, em vez de enviá-lo como carga despachada.
O que ocorreu?
Para conseguir embarcar, o equipamento passou por procedimentos de segurança exigidos pela companhia aérea e pela Administração de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos. De acordo com informações, o robô precisou até ter a bateria reduzida para atender às normas de inspeção.
Com cerca de um metro de altura, o robô humanoide circulou pelo aeroporto e embarcou normalmente, ocupando um assento na janela durante o voo. A presença do equipamento surpreendeu passageiros e gerou repercussão a bordo, especialmente após a divulgação do caso na imprensa americana.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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