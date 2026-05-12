Retrospectiva Spotify: saiba como descobrir sua primeira música ouvida no streaming

Você se lembra de qual foi a primeira música que deu o "play" no Spotify? Ou em que ano exatamente você criou o seu perfil? Para celebrar seus 20 anos de operação, o streaming musical mais utilizado do mundo lançou, nesta terça-feira (12), uma experiência interativa que mergulha fundo na nostalgia dos usuários.

A funcionalidade, batizada de "Spotify: A Festa dos 20 Anos", funciona de forma semelhante ao tradicional "Spotify Wrapped" de final de ano, mas em vez de focar apenas nos últimos meses, ela traz um panorama de toda a trajetória do usuário desde o primeiro acesso.

O que a retrospectiva de 20 anos revela?

A experiência foi desenhada para transformar dados estatísticos em uma jornada emocional. Ao acessar os cards em formato de stories, o usuário tem acesso a informações exclusivas como:

O marco zero: O dia exato em que você começou a usar a plataforma.

O dia exato em que você começou a usar a plataforma. A primeira música: Qual faixa inaugurou seu histórico de reprodução.

Qual faixa inaugurou seu histórico de reprodução. Volume de escuta: O total de músicas únicas ouvidas desde a criação da conta.

O total de músicas únicas ouvidas desde a criação da conta. Ranking histórico: Quem são os artistas mais escutados em toda a sua jornada.

Além dos dados, o recurso gera automaticamente uma playlist personalizada com as 120 músicas mais ouvidas da sua história, detalhando inclusive a quantidade de reproduções de cada faixa.

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Passo a passo: como acessar "A Festa dos 20 Anos"

A ferramenta está disponível globalmente em 144 mercados e 16 idiomas, exclusivamente para dispositivos móveis (iOS e Android). Veja como conferir os seus dados:

Abra o aplicativo do Spotify no seu celular; Na página inicial, procure pelo card "A festa do(s) 20 ano(s)"; Caso não encontre, utilize a barra de busca e digite “Party of the Year(s)”; Ou acesse diretamente o endereço spotify.com/20 pelo navegador do celular.

Após visualizar sua trajetória, o Spotify permite exportar os resultados em cards personalizados, prontos para serem compartilhados nos Stories do Instagram, WhatsApp ou outras redes sociais.