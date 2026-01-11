Capa Jornal Amazônia
Recebeu e-mail para redefinir senha no Instagram? Rede social se desculpa por erro

Instagram pediu para usuários ignorarem as mensagens, garantindo a segurança das contas

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Solen Feyissa / Pixabay)

O Instagram admitiu recentemente um problema técnico que levou ao envio indevido de e-mails de solicitação de redefinição de senha para diversos usuários da plataforma. A companhia, que corrigiu a falha, pediu desculpas pelo ocorrido e orientou os internautas a ignorarem as mensagens.

Em uma publicação no X, a plataforma informou ter "corrigido um erro que permitia que terceiros solicitassem a redefinição de senha para algumas pessoas". No entanto, a empresa não especificou detalhes sobre a natureza exata da falha.

O que diz a empresa

Por meio de seu perfil oficial no X, o Instagram fez questão de tranquilizar os usuários, afirmando que não houve violação em seus sistemas. "Não houve violação de nossos sistemas e a conta do Instagram de vocês está segura. Vocês podem ignorar esses e-mails - perdão pela confusão", destacou a companhia, reforçando que as contas dos usuários estão protegidas.

Usuários relatam e-mails indevidos

Desde a última sexta-feira, relatos de usuários em diversas partes do mundo inundaram redes sociais e fóruns online. Milhares de pessoas afirmaram ter recebido e-mails pedindo a troca de senha do Instagram, mesmo sem terem solicitado tal redefinição. As mensagens, segundo os relatos, pareciam ser legítimas.

O conteúdo dos e-mails recebidos, de acordo com as descrições dos internautas, informava: "Recebemos uma solicitação para redefinir sua senha do Instagram". As mensagens também continham a informação de que "ao ignorar a mensagem, sua senha não será alterada", indicando a natureza da comunicação.

Palavras-chave

rede social

Instagram

falha no Instagram
Variedades
