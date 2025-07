Crimes Cibernéticos: confira 5 dicas para não cair em golpes na internet

Navegar pelas mídias sociais no Brasil tornou-se uma prática de entretenimento, mas também um grande desafio. Isso porque o mundo virtual abre espaço para ações criminosas, que podem envolver estelionato e até crimes de cunho sexual. Alguns aplicativos, como o WhatsApp, Instagram, Facebook e Discord podem facilitar os meios por onde são realizados tais infrações na internet.

Em entrevista ao jornal O Globo, o especialista em fraudes digitais, Emílio Simoni, conta que o motivo principal para que os crimes virtuais estejam aumentando consideravelmente é que o desenvolvimento de tecnologias, como a própria Inteligência Artificial, pode facilitar nas atividades o dia a dia. Porém, por outro lado, essa otimização também traz muitos prejuízos e acaba abrindo o caminho para fraudes.

Foi pensando nesse contexto dos crimes cibernéticos que o especialista Emílio Simone também organizou uma lista com algumas dicas para não cair em golpes virtuais. Veja quais são elas:

Sempre desconfie de mensagens de bancos

Os golpistas geralmente enviam mensagens se passando por instituições bancárias ou operadoras de cartão de crédito. Além disso, para realizar o crime virtual, eles costumam solicitar senhas ou até mesmo o cadastro biométrico a fim de retirar o dinheiro das contas das vítimas.

Antes de comprar, analise super promoções na internet

Sabe aquela promoção que você olha, para e pensa que é boa demais para ser verdade? Ela realmente pode ser um golpe. Os criminosos se aproveitam de ofertas falsas em que o valor se diz mais baixo do que o preço estabelecido pelo mercado e solicitam pagamentos antecipados, porque o cliente, muito provavelmente, não vai querer perder a promoção.

Suspeite de mensagens de parentes pedindo dinheiro

Uma das ações criminosas mais comuns na internet para extorquir vítimas é enviar mensagens com números desconhecidos e com a foto de uma pessoa da família, pedindo dinheiro para realizar algum tipo de pagamento. Uma dica para evitar esse tipo de golpe é fazer perguntas que apenas a pessoa que se está dizendo ser poderá responder ou mesmo fazer uma ligação de vídeo para comprovar que a situação é real.

Evite o compartilhamento de fotos ou vídeos íntimos

Compartilhar fotos ou vídeos com seus parceiros, mesmo que você tenha confiança, não é uma boa ideia por duas razões: a primeira é que você corre o risco de terminar o relacionamento e ser vítima da “pornografia de vingança”, e a segunda é que você e o seu companheiro podem ter o celular furtado ou clonado pelos golpistas da internet.

Conscientize as crianças e adolescentes sobre os perigos da internet

Agora, como uma última forma de prevenção, é necessário que as crianças e os jovens que possuem acesso total à internet estejam sempre atentos aos golpes que eles podem estar expostos nas mídias sociais. Para isso, é essencial que os pais dialoguem em uma certa frequência com os seus filhos para fazer o alerta do surgimento de novos crimes virtuais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)