O Liberal chevron right Variedades chevron right

É possível usar o Instagram sem acesso à internet? Veja o novo recurso

Descubra como usar o Instagram mesmo sem internet e veja tudo o que é possível acessar no modo offline do app

Riulen Ropan
fonte

Para usar o Instagram offline, não é necessário ativar nenhuma função específica. (Foto/Flipar)

O novo recurso do Instagram, lançado recentemente, permite que usuários da rede social tenham acesso a conteúdos e interações mesmo sem conexão com a internet. A funcionalidade visa melhorar a experiência de uso da plataforma por quem utiliza conexões instáveis ou possui planos de dados limitados.

Com a novidade, usuários do Instagram poderão visualizar fotos, vídeos, stories e até curtir e comentar em publicações de outros perfis, mesmo estando offline, desde que esses conteúdos tenham sido previamente carregados. As interações feitas serão sincronizadas automaticamente assim que o dispositivo se reconectar à internet.

O que é possível fazer estando offline?

Sem acesso à internet, o Instagram permite que o usuário visualize fotos, vídeos e stories que já foram carregados anteriormente. Além disso, é possível curtir e comentar em posts, mas essas interações só serão enviadas quando o aparelho voltar a se conectar.

É preciso ativar essa função?

Não. Para usar o Instagram offline, não é necessário ativar nenhuma função específica. O próprio aplicativo gerencia o armazenamento temporário dos conteúdos acessados anteriormente. Caso você fique offline, o app exibirá as últimas publicações salvas, permitindo que a navegação continue até que a conexão seja restabelecida.

Passo a passo para usar o Instagram offline

  • Abra o Instagram enquanto estiver conectado à internet para carregar as últimas publicações e stories.
     
  • Navegue pelos conteúdos que deseja acessar depois, permitindo que o app os salve temporariamente.
     
  • Desconecte-se da internet ou ative o modo avião no seu celular.
     
  • Acesse o Instagram normalmente para visualizar os posts e vídeos já carregados.
     
  • Curta e comente como de costume — suas ações serão sincronizadas automaticamente assim que a conexão for retomada.
     
  • Reconecte-se à internet para que o Instagram envie suas interações pendentes e atualize o feed.
     

Vantagens e limitações do uso do Instagram offline

O modo offline do Instagram é uma alternativa útil para quem enfrenta problemas de conexão ou busca economizar dados móveis. Além disso, a funcionalidade pode ajudar a reduzir o consumo de bateria, já que o app não precisa acessar constantemente a internet para atualizar informações.

No entanto, é importante estar atento às limitações: o uso offline não permite acesso a conteúdos que ainda não tenham sido carregados, e recursos como mensagens diretas exigem conexão ativa.

Portanto, embora ofereça mais praticidade em determinadas situações, uma conexão com a internet ainda é essencial para aproveitar todos os recursos da plataforma de forma completa.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

