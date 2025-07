Confira 5 dicas para não cair em golpes no ‘TikTok Shop’

Lançado no Brasil em 8 de maio, o TikTok Shop chegou ao país com a promessa de facilitar a compra de produtos diretamente pelo aplicativo e site da rede social. A novidade, no entanto, veio acompanhada de alertas sobre possíveis golpes e fraudes.

“Golpistas usam da confiança gerada por vídeos com aparência legítima e avaliações falsas para enganar os consumidores. Por isso, é essencial conhecer os mecanismos de segurança da plataforma e redobrar a atenção”, alerta Zé Lucas Dias, analista de criação da LOI, agência global de marketing de influência.

5 dicas para evitar golpes no TikTok Shop

1. Desconfie de preços muito baixos e ofertas “imperdíveis”

Ofertas com valores muito abaixo do mercado são iscas comuns para atrair consumidores desavisados. Golpistas exploram a sensação de urgência, como “últimas unidades” ou “tempo limitado”, para induzir compras impulsivas. Sempre compare o preço com outras plataformas confiáveis antes de fechar a compra.

2. Prefira marcas reconhecidas e perfis verificados

Na hora de comprar, opte por vendedores com selo de verificação do TikTok. Esse símbolo indica que o perfil passou pelo processo de autenticação da plataforma, o que reduz consideravelmente os riscos de fraude.

3. Evite links fora do aplicativo

Compras no TikTok Shop devem ser feitas exclusivamente dentro do próprio app. Se você for direcionado para sites externos, desconfie. Muitos golpes utilizam links falsos que imitam a aparência da loja oficial para enganar o usuário.

Entre as armadilhas mais comuns estão cupons de desconto que prometem brindes ou produtos gratuitos. Ao clicar, a vítima é levada a sites falsos, onde insere dados pessoais e bancários acreditando estar apenas pagando o frete, geralmente com valor exagerado. O produto nunca chega e, pior, os dados são entregues diretamente aos criminosos.

4. Analise os comentários com atenção

Avaliações são um bom termômetro da confiabilidade de um produto, mas também podem ser manipuladas. Desconfie de comentários genéricos ou excessivamente positivos, como “chegou rapidinho” ou “vale muito a pena”, especialmente se não houver imagens ou detalhes da experiência. Perfis falsos costumam inflar a reputação de produtos de forma artificial.

5. Verifique o CNPJ e a reputação do vendedor

Antes de concluir a compra, procure informações sobre o vendedor. Verifique se há CNPJ registrado e consulte as avaliações recebidas. Isso ajuda a identificar se a loja é legítima e se tem bom histórico de atendimento.

Segundo Zé Lucas Dias, a plataforma é segura quando utilizada com consciência. “O TikTok Shop tem potencial para revolucionar o e-commerce social no Brasil, mas o consumidor precisa entender as regras do jogo para não ser enganado.”

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)