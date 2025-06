Executiva do TikTok dá dicas de como viralizar na rede social

Durante a edição do Web Summit, no Rio de Janeiro, em abril deste ano, a global head de marketing do TikTok, Carol Baracat, compartilhou dicas importantes para os criadores de conteúdo da rede social que desejam viralizar. Ela também comentou sobre o uso do TikTok como ferramenta de pesquisa, além de abordar os possíveis impactos que um eventual banimento da plataforma nos Estados Unidos poderia ter no Brasil.

Durante sua palestra, Carol explicou que não existe uma fórmula mágica para viralizar, mas destacou algumas estratégias importantes que ajudam a aumentar a relevância dos conteúdos na plataforma.

Como viralizar no TikTok

A head de marketing do TikTok apresentou a "regra dos 3 R's" como um ponto de partida para a criação de conteúdos impactantes na rede social.

O primeiro "R" significa ritmo, e ela explica: "O começo do vídeo tem que ter um gancho."

O segundo "R" representa a rima — e não está necessariamente ligado à música. Na verdade, "rima" refere-se à repetição de uma mensagem ao longo do conteúdo.

Por fim, o terceiro "R" diz respeito à razão. Para Carol, é essencial que o conteúdo tenha um propósito claro.

Ela também ressaltou a importância de os criadores estarem atentos às tendências que viralizam na rede, adaptando-as ao seu próprio estilo para manter a autenticidade.

TikTok x ChatGPT: plataformas com finalidades distintas

Ao ser questionada sobre o uso do TikTok como ferramenta de busca e se enxerga o ChatGPT como uma ameaça, Carol foi enfática ao dizer que não vê o chatbot da OpenAI dessa forma. Segundo ela, as formas de busca nas duas plataformas são diferentes: no TikTok, a pesquisa acontece de maneira visual, interativa e social.

A executiva destacou ainda que o TikTok é, acima de tudo, uma plataforma de entretenimento, o que a diferencia do ChatGPT. Além de se divertir, os usuários podem descobrir novos interesses, tanto pela aba “Para Você”, que exibe conteúdos personalizados, quanto pela aba “Explorar”.

Outro ponto mencionado por Carol foi o papel educativo da plataforma. Segundo ela, o TikTok oferece conteúdos voltados à aprendizagem. “Agora, as pessoas podem configurar a página ‘Para Você’ com conteúdo educativo”, afirmou.

Possível banimento nos EUA não afeta usuários brasileiros

Carol também comentou sobre a possibilidade de banimento do TikTok nos Estados Unidos. Ela tranquilizou os usuários ao afirmar que o tema não impacta o Brasil:

“Tem um time bastante focado em lidar com o tema nos EUA. É importante reforçar que é uma questão localizada, que não impacta o Brasil”, destacou.

Dessa forma, mesmo com a incerteza no mercado norte-americano, os usuários brasileiros podem continuar aproveitando o TikTok, explorando novas funcionalidades e aplicando as tendências apresentadas no Web Summit Rio para fortalecer sua presença na plataforma.

